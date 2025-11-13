El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en Bahía Blanca

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 14 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado y ventoso a cálido, con ráfagas regulares del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será cálida y ventosa y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 27 grados.