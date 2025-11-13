El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en Bahía Blanca
Las previsiones de Satelmet para este 14 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 14 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de templado y ventoso a cálido, con ráfagas regulares del sector noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, será cálida y ventosa y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 27 grados.