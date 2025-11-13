Fecha y sede confirmadas para la final del Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones

Comenzó la cuenta regresiva. Se acercan las instancias definitorias del fútbol argentino, con sede y fechas confirmadas tras el anuncio de la Liga Profesional.

Tanto la final del Torneo Clausura 2025 como el Trofeo de Campeones 2025 tienen el estadio y el día confirmados según detalló el comunicado.

La definición del campeonato local tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Por otro lado, el Trofeo de Campeones será una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

Para este título en juego hay un equipo clasificado: Platense, el vigente campeón del Torneo Apertura 2025. El rival del Calamar será el ganador de la final del Torneo Clausura.