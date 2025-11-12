Arrestaron a un sujeto acusado de intentar robar cables de alta tensión

Un hombre fue arrestado esta mañana acusado de intentar sustraer cables de alta tensión en la zona de Pampa Central y avenida Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 6, cuando los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) observaron a través de las cámaras la presencia de un individuo utilizando herramientas para apoderarse de un tramo del tendido eléctrico.

Mencionaron que los efectivos que concurrieron a la emergencias interceptaron en el lugar a José Manuel Rodríguez, de 30 años de edad, y secuestraron una pala ancha, una sierra y una pinza de corte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sospechoso fue trasladado a la comisaría Quinta, donde iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.