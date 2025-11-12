Detuvieron a un hombre que intentaba robar un carrito de comidas

El personal del CEUM fue clave para lograr la pronta intervención de las fuerzas de seguridad

En la madrugada de este miércoles, el Comando de Patrullas de la ciudad, detuvo a un hombre que había intentado robar un carrito de comidas ubicado en calle Drago 1960. Este fue detectado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo.

El delincuente fue identificado como Armando Roberto Cabrera de 27 años de edad, que fue capturado por la policía en la intersección de Chiclana y Honduras, luego de ser perseguido por el personal policial.

Se secuestraron prendas utilizadas en el robo, además del candado forzado y un fierro con el que había intentado forzar la entrada. Interviene la UFIJ Nº 15 bajo la carátula de robo en grado de tentativa.