Provincial U17 Femenino: Bahía repitió ante Junín y llega invicta a la final con La Plata
La Selección local ganó esta noche y el domingo, desde las 10.30, juega por el título en cancha de Olimpo.
El seleccionado bahiense venció ampliamente a Junín, por 104 a 29, en una de las semifinales, y mantuvo el invicto en el Provincial U17 Femenino que se disputa en nuestra ciudad.
Bahía no perdió en el torneo y este domingo, en Olimpo desde las 10.30, jugará la final ante La Plata, que venció en la otra semifinal a Tres Arroyos, por 59 a 50.
En tanto, a las 10, en Independiente, se medirán por el tercer puesto Junín y Tres Arroyos.
Por la mañana, en el quinto lugar terminó Mar del Plata, que superó a Pergamino, por 67 a 50.
Otra muestra de muy buen nivel colectivo en el Norberto Tomás mostró el seleccionado local, construyendo a partir de una defensa extendida en todo el campo.
Una vez con la pelota en su poder, Bahía administró el juego haciendo correr la pelota, jugando de adentro hacia afuera, o viceversa, según la ventaja, dominando en todos los rubros y encontrando altos rendimientos individuales.
La principal goleadora resultó Delfina Álves da Florencia, con 21 puntos (10-14 en dobles y 1-2 en libres), más 7 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos.
Por su parte, Juana Montivero mostró su mano y claridad conceptual, anotando 15 unidades (3-6 en triples y 3-4 en dobles), más 5 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.
También desniveló Isabella Roldán, con 11 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Mientras que Isabella Larrasolo completó 11 puntos, bajó 8 rebotes y repartió 4 asistencias.
Sumándose a los buenos rendimientos, Isabel Sorzini aportó 10 puntos 7 rebotes y Sofía Trellini terminó con 13 puntos (3-4 en triples).
La síntesis:
Bahía Blanca (104): J. Quinteros (2), C. Salvo (7), J. Montivero (15), R. Vasconcelo (3), D. Álves da Florencia (21), fi; I. Larrarasolo (11), S. Trellini (13), I. Sorzini (10), I. Roldán (11), P. Fernández (5), J. Vogel (6) y M. Puentes. DT: Julián Manqueo.
Junín (29): M. Porta (1), J. Lares (3), R. Menarvino (2), J. Illuminati (2), M. Pollio (3), fi; S. Bertonazzi (1), C. Morán (3), A. Amendolia (7), M. Martínez (3), A. Loza, E. Hansen (2) y M. Ferro (2). DT: Blas Corvalán.
Cuartos: Bahía, 26-8; 57-17 y 86-21.
Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Lucas Bianco (Tres Arroyos).
El otro
En el primer turno de semifinales, La Plata derrotó a Tres Arroyos, por 59 a 50.
La única jugadora del ganador que llegó a doble dígito fue María Pilar Arguero, con 17 puntos, más 9 rebotes.
En tanto, Joaquina Vita sumó 12 recobres y 9 puntos.
En las tresarroeyenses, que tuvieron muy bajos tiros de cancha (15-46 en dobles y 3-22 en triples), Daniela Olivera convirtió 15 puntos (1-3 en triples, 3-7 en dobles y 6-67 en libres), además de bajar 8 rebotes y repartir 4 asistencias.
La síntesis:
La Plata (59): C. Alonso (3), A. Chubrega (8), M.P. Arguero (17), S. Gómez (5), A. Lugones (2), fi; J. Vita (9), A. De los Santos (1), M. Medina (5), D. Barranus (9), C. Fillia y A. De Biase. DT: Joaquín Espina.
Tres Arroyos (50): P. González, D. Olivera (15), R. Falcón (10), I. Spìnelli (2), M. Ruiz (2), fi; M. Giménez (2), C. Marconi (2), E. D'Angelo (7), P. Aymonino (8), S. Francken (2), L. Groenenberg y L. Monge. DT: Raúl Bianco.
Cuartos: La Plata, 20-18; 36-25 y 48-38.
Árbitros: Catalina Fulchieri (Junín) y Sam inglera (Bahía).