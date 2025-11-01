Provincial U17 Femenino: Bahía repitió ante Junín y llega invicta a la final con La Plata

Así defendió Bahía. Julia Quinteros no se despega de Rosario Menarvino. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

El seleccionado bahiense venció ampliamente a Junín, por 104 a 29, en una de las semifinales, y mantuvo el invicto en el Provincial U17 Femenino que se disputa en nuestra ciudad.

Bahía no perdió en el torneo y este domingo, en Olimpo desde las 10.30, jugará la final ante La Plata, que venció en la otra semifinal a Tres Arroyos, por 59 a 50.

En tanto, a las 10, en Independiente, se medirán por el tercer puesto Junín y Tres Arroyos.

Por la mañana, en el quinto lugar terminó Mar del Plata, que superó a Pergamino, por 67 a 50.

Álves da Florencia mostrando sus recursos en la pintura, ante Juana Illuminati.

Otra muestra de muy buen nivel colectivo en el Norberto Tomás mostró el seleccionado local, construyendo a partir de una defensa extendida en todo el campo.

Firme defensa de renata Vasconcelo ante Manuel Pollio.

Una vez con la pelota en su poder, Bahía administró el juego haciendo correr la pelota, jugando de adentro hacia afuera, o viceversa, según la ventaja, dominando en todos los rubros y encontrando altos rendimientos individuales.

Con la mano menos hábil define Álves da Florencia.

La principal goleadora resultó Delfina Álves da Florencia, con 21 puntos (10-14 en dobles y 1-2 en libres), más 7 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos.

Por su parte, Juana Montivero mostró su mano y claridad conceptual, anotando 15 unidades (3-6 en triples y 3-4 en dobles), más 5 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.

El plantel de Junín.

También desniveló Isabella Roldán, con 11 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Mientras que Isabella Larrasolo completó 11 puntos, bajó 8 rebotes y repartió 4 asistencias.

Sumándose a los buenos rendimientos, Isabel Sorzini aportó 10 puntos 7 rebotes y Sofía Trellini terminó con 13 puntos (3-4 en triples).

Melina Puentes, armando la ofensiva.

La síntesis:

Bahía Blanca (104): J. Quinteros (2), C. Salvo (7), J. Montivero (15), R. Vasconcelo (3), D. Álves da Florencia (21), fi; I. Larrarasolo (11), S. Trellini (13), I. Sorzini (10), I. Roldán (11), P. Fernández (5), J. Vogel (6) y M. Puentes. DT: Julián Manqueo.

Junín (29): M. Porta (1), J. Lares (3), R. Menarvino (2), J. Illuminati (2), M. Pollio (3), fi; S. Bertonazzi (1), C. Morán (3), A. Amendolia (7), M. Martínez (3), A. Loza, E. Hansen (2) y M. Ferro (2). DT: Blas Corvalán.

Cuartos: Bahía, 26-8; 57-17 y 86-21.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Lucas Bianco (Tres Arroyos).

El otro

En el primer turno de semifinales, La Plata derrotó a Tres Arroyos, por 59 a 50.

El merecido festejo de La Plata.

La única jugadora del ganador que llegó a doble dígito fue María Pilar Arguero, con 17 puntos, más 9 rebotes.

Así festeja Amparo De los Santos.

En tanto, Joaquina Vita sumó 12 recobres y 9 puntos.

Disfrutando en el banco de La Plata.

En las tresarroeyenses, que tuvieron muy bajos tiros de cancha (15-46 en dobles y 3-22 en triples), Daniela Olivera convirtió 15 puntos (1-3 en triples, 3-7 en dobles y 6-67 en libres), además de bajar 8 rebotes y repartir 4 asistencias.

La síntesis:

La Plata (59): C. Alonso (3), A. Chubrega (8), M.P. Arguero (17), S. Gómez (5), A. Lugones (2), fi; J. Vita (9), A. De los Santos (1), M. Medina (5), D. Barranus (9), C. Fillia y A. De Biase. DT: Joaquín Espina.

Tres Arroyos (50): P. González, D. Olivera (15), R. Falcón (10), I. Spìnelli (2), M. Ruiz (2), fi; M. Giménez (2), C. Marconi (2), E. D'Angelo (7), P. Aymonino (8), S. Francken (2), L. Groenenberg y L. Monge. DT: Raúl Bianco.

Cuartos: La Plata, 20-18; 36-25 y 48-38.

Árbitros: Catalina Fulchieri (Junín) y Sam inglera (Bahía).