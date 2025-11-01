Desde Arroyo Pareja se podrá observar la edición de las regatas para veleros

Hoy y mañana, en aguas próximas al balneario Arroyo Pareja, organizadas por la Sociedad Italiana de Punta Alta conjuntamente con el Yacht Club Puerto Belgrano por su 80 aniversario, se llevarán a cabo regatas para veleros clase “Pampero”, con largada a partir de las 11, visibles desde la costa.

Pertenecen a la XXI edición de la ya “clásica” regatas denominada “Amerigo Vespucci” y contarán con embarcaciones a vela, pertenecientes al Yacht Club Puerto Belgrano, Club Náutico Punta Alta, Club Náutico Bahía Blanca y con la estrecha colaboración del Club Náutico Puerto Rosales.

Esta regata, que cada año organiza la Sociedad Italiana de Punta Alta, enraizada como uno de los signos de la italianidad con el nombre “Amerigo Vespucci”, en primer orden, rememora al navegante italiano que diera el nombre a América, en segundo término, como homenaje a los inmigrantes italianos que llegaron a estas tierras navegando a vela y por último para evocar al buque escuela de la Marina Militare Italiana.

La actividad fue declarada de Interés Municipal y de Interés legislativo por el Concejo Deliberante y se contará con las adhesiones del Municipio de Coronel Rosales y del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

Pehuen Co

En tanto para el 8 y 9 de este mes, se realizará la octava edición de la Fiesta Provincial de Comida al Disco "A mar y campo".

Será en la plaza Carrasco, de la localidad balnearia de Pehuen Co.

Habrá comidas, artesanías, juegos y shows.