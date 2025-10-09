San Lorenzo tiene motivos para festejar, en la previa de la séptima fecha de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El puntero Olimpo (que suma cuatro victorias en fila) visita a 9 de Julio (tres caídas seguidas) y el escolta Villa Mitre (que viene de sufrir su primera derrota) es local ante Leandro N. Alem (ganó los últimos dos), desde las 21, por la séptima fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

En tanto, Napostá, que ocupa el tercer escalón, va a cancha de Pueyrredón, que festejó en las últimas tres presentaciones.

Pacífico, que viene de dar el golpe con el tiro final de Valentín Cortés y le quitó el invicto a Villa Mitre, se presenta en el barrio San Martín, ante Estrella, que lucha por escaparle a los cuatro de abajo.

Y, desde las 21.30, Bahiense del Norte, tras dos caídas en fila, va por la recuperación al Casanova, para visitar a Liniers (perdió los últimos cinco juegos).

Inauguración

En un día especial, San Lorenzo se viste de fiesta cuando, a las 20.30, comience el acto de inauguración del piso.

Primero la pedrada y después la inundación, habían dañado el techo y el piso, respectivamente, del Román Avecilla donde, finalmente, hoy se cumplirá el sueño de tener el flamante piso.

Después juegan el local -que cierra las posiciones- y Estudiantes, revitalizado tras conseguir la primera victoria de este segundo tramo.

Pueyrredón-Napostá

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Mauro Guallan.

Novedades: en Purre están todos, lo mismo que en Napostá, a excepción de Tomás Bruni.

Antecedente: en el primer tramo: Napostá 85, Pueyrredón 95.

Estrella-Pacífico

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Ariel Di Marco.

Novedades: en Estrella continúan afuera por lesión Julián Horvath, Federico Lambrecht y Federico Macías. En el verde hoy no juega Francisco Mattioli, quien se fue de viaje de egresados.

Antecedentes: en fase regular, Pacífico 76, Estrella 74; en playoffs: Pacífico 76-Estrella 79, Estrella 61, Pacífico 63 y Pacífico 67-Estrella 54.

Villa Mitre-L.N. Alem

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: el tricolor no tiene a Lautaro Cavero (lesionado), Manuel Iglesias (sobrecarga) y Franco Pennacchiotti (descanso por cantidad de minutos).

En el verdirrojo el panorama es complicado: hoy no juegan Mauro Zalguizuri (ciático), Antonio Iturrioz (lumbares bajas) y Felipe Mandolesi (tendinitis de Aquiles).

Antecedente: L.N. Alem 49, Villa Mitre 72 (en cancha de Villa Mitre hizo de local Alem).

Liniers-Bahiense

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Sam Inglera.

Novedades: el albinegro está completo y el tricolor sufre la baja de Juan Pedro Hollender (esguince de tobillo).

Antecedente: Bahiense 73, Liniers 66.

San Lorenzo-Estudiantes

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: en el local no juega Rodrigo Arce (golpe en la clavícula), sumándose a Fernando Peñalver (afuera por el resto de la temporada) y Mariano Blanche (ya empezó a mover). El albo, por su parte, se presenta sin bajas.

Antecedente: Estudiantes 80, San Lorenzo 72.

9 de Julio-Olimpo

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Joel Schernenco⁩.

Novedades: por el lado de 9 de Julio continúan afuera Santiago Boyé (espalda) y Santiago Bussetti (hoy se hará otro estudio del tobillo). Mientras que el aurinegro se presenta completo.

Antecedente: Olimpo 85, 9 de Julio 47.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Olimpo, 20,5 puntos (9,5)

2°) Villa Mitre, 20 (9)

3º) Napostá, 19,5 (9,5)

4º) Pacífico, 19 (8)

5°) Pueyrredón, 18,5 (8,5)

6º) Bahiense, 18 (9)

7º) L.N. Alem, 17 (8)

8º) Estudiantes, 16,5 (9,5)

9º) Estrella, 15,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 15 (7)

11º) Liniers, 14,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 13 (6)