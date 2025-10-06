Universitario y El Nacional ganaron en casa por el torneo Promoción

A una fecha para su finalización, se jugaron ayer dos partidos pendientes del torneo Promoción de la Región Pampeana.

Cotejos de la tercera fecha que tuvieron como protagonistas y ganadores a Universitario y a El Nacional.

Las Pirañas golearon a Estudiantes de Olavarría como local por 74 a 0 y subieron al Nº1 en las posiciones, donde alcanzaron a Uncas de Tandil, próximo rival con el que decidirán al campeón en el complejo Héctor Gatica el próximo sábado.

Este encuentro -quinta victoria en fila del ganador- fue arbitrado por Gianfranco Canzio (Sur).

En el equipo bahiense tuvieron mucho protagonismo los tres de afuera de la línea de backs, con la vuelta del wing Tiziano Copreni a todo ritmo con 4 tries, seguido por Tobías Andrade (3) y Santiago Lagos (3). También aportaron un try cada uno el medio scrum Emiliano Astudillo y el octavo Mateo Pandolfi, quien abrió la cuenta a los 3m.

Hubo, también, conversiones a cargo del fullback Santiago Lagos (7).

Universitario formó ayer con Matías Araque, Matías Lorenzo, Julio Nill; Aucan Morales Garrido y Antonio Scolari; Daniel Acosta, Mateo Monge, Mateo Pandolfi; Emiliano Astudillo y Sebastián Barrera; Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Tiziano Copreni; Santiago Lagos. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como recambio participaron Jonatan Sullivan, Santiago Muñoz, Gianluca Reginato, Valentín Gorla, Martín Rivero, Juan Ignacio Freda, Mauro Rudel y Bruno D'Amico.

En Preintermedia también hubo éxito bahiense, por 58-36. Dirigió Gustavo Difranco (Sur).

Segunda del Celeste

En otro escenario de nuestra ciudad, la Quinta, el local El Nacional también sumó victoria con punto bonus.

Fue al superar a Onas de Benito Juárez por 32 a 15, en choque que fue arbitrado por Martín Cisneros (Sur).

Con este resultado el Celeste escaló al 3º lugar en las posiciones y sumó su segundo triunfo en fila.

Los puntos llegaron vía tries del wing Nicolás Coronel (2), del centro Bernardino Barbero, del segunda línea Joaquín Falcón De Pizzo y del primera línea Dylan Gertre.

También hubo puntos con el pie de Segundo Leoz, con un penal y 2 conversiones.

El XV bahiense titular fue con Federico Moreno, Lautaro Albarrán, Damián Valero; Joaquín Falcón y Juan Pablo Sandoval; Elías Gerardi, Fernando Loncón, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel y Segundo Leoz; Tobías Zaccara, Gonzalo Rivero, Bernardino Barbero, Nicolás Coronel; Tomás Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Como relevos participaron Leonardo Mendoza, Máximo Cañeguir, Joaquín Fernández, Dylan Gertje, Ramiro Hansen, Lucas Pavez, Santiago Pastrana y Joaquín Marcilese.

Posiciones: 1º) Universitario y Uncas, 24; 3º) El Nacional, 14; 4º) Pico RC, 10; 5º) Estudiantes O, 6; 6º) Onas, 5 y 7º) Coronel Suárez RHC.

Próxima fecha: la séptima y última se jugará en forma desglosada, con El Nacional-Coronel Suárez RHC el viernes 10 en la Quinta; Universitario-Uncas el sábado 11 en el Gatica y Onas-Pico el domingo 12.

Clausura Desarrollo

Este fin de semana se confirmaron los restantes semifinalistas para el campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

Como ya informamos Argentino (zona 1) y Punta Alta RC (2) se clasificaron por anticipado al ganar sus grupos respectivos.

Estos clubes ya conocen a sus rivales para los cruces: Palihue y Puerto Belgrano RHC, respectivamente.

El sábado el Verde bahiense (3º en la zona 1) dio la nota al ganarle de visitante a Cazadores de Tres Arroyos (2º zona 2) por 22-14, cotejo arbitrado por Ernesto Haack (Sur).

Mientras que ayer Puerto (2º zona 1) se impuso a Pringles RC (3º zona 2) por 36 a 10 como anfitrión (arbitraje de Alejandro Bermejo).

Las semifinales están previstas para el próximo fin de semana, con fechas a confirmar por la URS.