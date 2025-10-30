Provincial U17 Femenino: Bahía debuta ante Mar del Plata, a las 20, en Olimpo

Las chicas están listas para salir a la cancha. Fotos: prensa ABB.

Bahía será sede desde hoy y hasta el domingo del 7º Provincial U17 Femenino, el primero en el año que se disputa en la ciudad, correspondiente a los torneos oficiales de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires.

El seleccionado local cuenta en su plantel con Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, quienes el último domingo se consagraron campeonas Sudamericanas en Asunción.

La fase clasificatoria cuenta con dos grupos, de los cuales Bahía comparte con Mar del Plata y Tres Arroyos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que en el otro grupo están Pergamino, Junín y La Plata.

Los dos primeros de cada uno cruzarán en semifinales.

Los partidos se disputarán en el Norberto Tomás, de Olimpo (Avenida Colón y Brunel) y en el Raúl y Néstor Barral, de Independiente (Italia 250).

El fixture

Hoy los dos partidos son en Olimpo: Junín-La Plata, a las 18 y Bahía-Mar del Plata, a las 20.

Mañana viernes habrá doble programación.

A las 10, Pergamino-Junín (en Independiente) y Mar del Plata-Tres Arroyos (en Olimpo).

Desde las 18.30, La Plata-Pergamino (en Independiente) y Bahía-Tres Arroyos (en Olimpo).

El sábado, a las 10.30, jugarán por el quinto puesto, en Olimpo.

En tanto, desde las 18 se disputará una semifinal y a las 20, la otra, ambas en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.

El plantel

Las 12 jugadoras de Bahía son Delfina Álves da Florencia (9 de Julio), Isabella Canutti (Bahiense del Norte), Paloma Fernández (L.N. Alem), Isabella Larrasolo (9 de Julio), Juana Montivero (Bahiense), Yazmín Puentes (9 de Julio), Julia Quinteros (Bahiense), Isabella Roldán (9 de Julio), Catalina Salvo (Bahiense), Isabel Sorzini (9 de Julio), Sofía Trellini (Estudiantes) y Julieta Vogel (Bahiense).

Cuerpo técnico: Julián Manqueo (DT), Facundo Sastre (asistente), Paloma Vecchi (asistente), Valentina Luján (preparadora física) y Franco Borelli (psicólogo).