Proponen que en la Provincia también se vote con Boleta Única de Papel

La legisladora bonaerense de la UCR–Cambio Federal, Nerina Neumann, señaló afirmó que "es momento de discutir con tiempo las reformas que necesita nuestro sistema electoral para 2027", en referencia a la Boleta Única de Papel y a la Ley de Ficha Limpia, dos iniciativas que fueron presentadas por su bloque en el Senado provincial el año pasado.

"Durante 2024 fue imposible generar consensos —explicó—. El gobernador mantuvo en suspenso el calendario electoral hasta último momento, y tratar modificaciones en medio del proceso hubiera restado transparencia y previsibilidad. Pero ahora, con las elecciones terminadas, tenemos la oportunidad de hacerlo bien, con diálogo y tiempo".

"Esperamos que en 2026 podamos avanzar. La Boleta Única y la Ficha Limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia”, remarcó Neumann.

"Durante las elecciones de este año, miles de bonaerenses votaron con Boleta Única de Papel en los comicios nacionales, y la experiencia fue altamente positiva: elecciones más ágiles, ordenadas y transparentes", agregó.

“La BUP ganó”, señaló Neumann, y finalizó: "No hablamos de un triunfo partidario, sino del triunfo de un sistema que le devuelve protagonismo al votante, que simplifica el proceso y que garantiza igualdad de condiciones para todos los espacios políticos".