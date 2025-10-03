Triple Femicidio: llegó al país el ladero de "Pequeño J"

EL traslado de Ozorio desde Perú a la Argentina (Foto N/A)

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, arribó esta noche al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades, y mañana será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

En ese sentido, la comitiva policial salió a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

El detenido pasaba la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes será indagado por Arribas.

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. (N/A)