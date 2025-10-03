Rosario, Santa Fe y Entre Ríos sumaron una franquicia al Súper Rugby Américas

Luego de anticiparse semanas atrás la llegada de una nueva franquicia argentina al Súper Rugby Américas, en los últimos días se conoció la identidad del nuevo equipo.

Se trata de Capibaras XV, en referencia a la especie de roedor típica del continente -autóctona del litoral- y que en nuestro país se conoce con el nombre de "Carpincho".

Este equipo es la apuesta de la región rugbística del litoral, una de las zonas más fuertes del país en este deporte. Integrará a jugadores de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El nombre de este nuevo representante argentino en el SRA fue oficializado en un acto celebrado y con su elección se buscó dotar a la identidad del nuevo equipo con valores como "identidad, adaptabilidad y fuerza colectiva", según se dijo en la conferencia de prensa en la que se oficializó la denominación y logo.

Capibaras debe confirmar su indumentaria, entrenador y plantel. Recordamos que si bien existe libertad de contratación de jugadores por parte de los equipos, se busca lógicamente nutrirlos con jugadores provenientes de las respectivas regiones a las que representan las franquicias.

Competirá desde el año que viene junto a Pampas (Buenos Aires), Dogos XV (Córdoba) y Tarucas (Tucumán), Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile), Cobras (Brasil) y Yacaré XV (Paraguay).

El nuevo calendario del torneo se jugará a catorce rondas en su fase regular, más semifinales y final para un total de 59 partidos.

La ventana de competencia se mantendrá, disputándose el Súper Rugby Américas entre mediados de febrero y mediados de junio.

Resta confirmarse fecha de inicio y calendario.