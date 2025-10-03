Audi y una prueba de manejo innovadora en Bahía

Un autódromo a disposición. Autos potentes para manejar y probar libremente. Instructores al servicio y varios modelos a disposición.

¿Cómo se llama a eso? Lo bautizaron Audi Driving Experience 2025 y desde hoy, y hasta mañana, se desarrolla, organizado por Dietrich Exclusivos, en el trazado principal del Ezequiel Crisol de nuestra ciudad.

Divididos en dos turnos (mañana y tarde), 16 participantes en cada uno de ellos reciben tips para efectuar pruebas de manejo extremas en 7 modelos distintos de la marca alemana.

Entre ellos, el A1, A3, A5, Q3, Q5, S3 y RS3; todos ya disponibles en sus distintas gamas en la firma bahiense, que hace poco tiempo se convirtió en el primer concesionario oficial Audi en nuestra ciudad y toda la Patagonia Argentina.

Hubo un tiempo en que todas las marcas premium de Argentina ofrecían cursos de manejo avanzado para sus clientes. Era, en definitiva, una manera de enseñarles a dominar la potencia de sus vehículos y conocer sus tecnologías de seguridad.

Años después,el único de esos cursos que sigue adelante entre las marcas premium es éste Audi Driving Experience, que en la ocasión llegó al autódromo Ezequiel Crisol de nuestra ciudad.

“Como marca tenemos la intención de llevar esta actividad a las principales ciudades del país, ya que antes sólo se hacía en el Gálvez de Buenos Aires. Arrancamos por Bahía y luego se seguirá por Córdoba, Mendoza y Salta, entre otras”, comentó Fernando Bernardinelli, gerente zonal de Ventas de Audi Argentina.

Javier Collarino, gerente de Dietrich Exclusivos en Bahía Blanca, y Fernando Bernardinelli, gerente zonal de Ventas de Audi Argentina.

Y añadió: “Actualmente, somos la única marca que está haciendo este tipo de eventos. La idea es mostrar nuestros productos y fidelizar a los clientes. Y eso se logra probando la calidad de vehículos y opciones que tiene Audi. Con estas pruebas de manejo, los conductores conocen la respuesta del vehículo en situaciones extremas”.

Arrancar por Bahía Blanca con este tipo de actividad no fue casual.

“En Audi estamos orgullos de que Dietrich Exclusivo se haya sumado a nosotros. Si bien ya eran conocidos del grupo Volkswagen en Argentina, ahora completan con Audi. Es una firma que viene haciendo un trabajo espectacular, incrementando su participación de mercado, con una impronta propia muy fuerte. Y todos saben que Bahía Blanca tiene un potencial muy grande. No sólo la ciudad propiamente dicha, sino como cabecera de una región muy grande e interesante para captar”.

Una aventura al volante

"Viví el poder de la conducción. Te invitamos a disfrutar de una experiencia inolvidable guiada por instructores Audi", promete el banner de la actividad.

Y no caben dudas que experimentar la potencia y precisión de los mejores modelos Audi no pasa todos los días.

Cada sesión de práctica está pensada para ofrecer una inmersión total en el mundo de la conducción y la innovación tecnológica.

Antes de salir al pavimento del trazado de autódromo bahiense, los inscriptos son recibidos con un catering y posteriormente se someten a una introducción teórica por parte de los instructores.

“La actividad contiene una parte teórica y otra de práctica intensiva. En la charla inicial, los instructores explican no sólo las medidas de seguridad y cómo se va a comportar cada uno de los vehículos en las situaciones que se plantean, apoyándose en los asistentes de manejo, sino también abarcan un poco la historia de la marca y su progresión. Y luego se sigue en la pista para poner todo lo dicho al volante”, explicó Javier Collarino, gerente de Dietrich Exclusivos en Bahía Blanca.

A través de esta jornada, y bajo la guía profesional de los instructores, los presentes reciben una perfecta introducción al mundo de la conducción dinámica y aprenden a sobrellevar situaciones en condiciones reales.

Entre los temas que se ven figuran: posición correcta de manos y piernas; Frenaje con ABS y evasión de obstáculos con distintas velocidades; Subviraje con y sin EPS; Sobreviraje con y sin EPS y giros en pista.

Esta formación combina teoría y práctica con el fin de mostrar al usuario cómo hacer que la conducción sea lo más agradable y segura posible en los modelos de última generación de Audi.

“Hay que tener en cuenta que Audi es una marca que se caracteriza por tener la máxima puntuación en seguridad, en todas sus líneas. Y eso se ve reflejado en esta prueba de manejo”, amplió Collarino.

“Está prácticamente todo el lineout de Audi como para que la gente pueda probar en distintas situaciones que se presentan. Es algo innovador, porque los potenciales clientes no suelen tener este tipo de experiencias”, cerró.

Precisamente, toda la gama de Audi ya está disponible en Dietrich Exclusivos para aquellos que quieran consultar modelos, costos y eficiencia de cada modelo.