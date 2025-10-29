Sufridísimo triunfo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de París

El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó al serbio Miomir Kecmanovic en un partido muy sufrido para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de París.

Cerúndolo, que actualmente ocupa el vigésimo primer puesto del ranking ATP, se impuso por 7-5, 1-6 y 7-6(4), en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.

Este gran triunfo le permitió a Cerúndolo avanzar a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada, donde podría tener como oponente al italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, que este miércoles se enfrentará con el belga Zizou Bergs.

Cerúndolo tuvo muy buenas actuaciones durante esta temporada en los torneos de Masters 1000, donde se destacan las semifinales alcanzadas en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami.

El argentino además se afianza como un rival muy duro en canchas indoor, lo cual es clave ya que las Finales de la Copa Davis se disputan en las mismas condiciones.

El otro argentino que sigue en carrera en el Masters 1000 de París es Camilo Ugo Carabelli, quien tiene una prueba durísima ante el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev.