Básquetbol.

Villa Mitre puede tomar notar para cuando llegue el 5 de diciembre

El tricolor debutará en la Liga Argentina el domingo 9 de noviembre, como local.

El DT Sepo Ginóbili va registrando todo. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre continúa con la preparación de cara al debut en la Liga Argentina, el próximo domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte, de Armstrong.

El tricolor jugó cuatro partidos de ensayo ante Quilmes, Unión y Deportivo Viedma (dos), cosechando un triunfo y tres derrotas.

Paralelamente, otros equipos también vienen disputando amistosos para ponerse a ton. Y, en tal sentido, Unión de Mar del Plata, al que Villa Mitre enfrentó en La Feliz y lo recibirá el próximo 5 de diciembre, anoche jugó ante Ciclista (otro rival tricolor), venciendo 115 a 84.

Lo curioso de este partido fue que Unión convirtió 41 puntos en el primer cuarto -incluidos 7 de 9 en triples- y 70  en el primer tiempo.

Los cuartos terminaron 41-20, 70-44 y 98-60.

El panameño Guillermo Navarro va por la cortina de Bellozas. Foto: La Capital.

El goleador resultó Matías Bernardini con 24 puntos (llevaba 21, con 6-6 en triples en un minuto del complemento) y Álvaro Yarza completó 19.

En tanto, el puntaltense Juan Ignacio Bellozas aportó 11 unidades.

En los juninenses, ahora dirigidos por Julián Pagura en lugar de Daniel Jaule, se fueron descalificados por faltas técnicas Tomás Pereira y el panameño Oliver Ferreira.

Previamente, en la noche del lunes, aprovechando su estadía en La Feliz, Ciclista jugó ante Quilmes, con victoria cervecera, por 86 a 78.

Mientras tanto, en nuestra ciudad, el equipo que orienta Sebastián Ginóbili va recuperando a su último refuerzo, Luciano Tambucci, quien ayer comenzó a mover -evitando contacto-, mientras se recupera de un desgarro interno -grado dos- en un gemelo.

El plantel moverá hasta el sábado inclusive, teniendo libre el domingo, para comenzar a descontar los días de cara al debut.

 

El fixture tricolor

Este es el programa de partidos de Villa Mitre:

Domingo 9/11

Local ante Deportivo Norte

Viernes 14/11

Local ante Pergamino

Miércoles 19/11

Visita ante El Talar

Viernes 21/11

Visita ante Lanús

Sábado 22/11

Visita ante Racing (A)

Jueves 27/11

Local ante Gimnasia (LP)

Viernes 5/12

Local ante Unión (MdP)

Martes 9/12

Local ante Pico

Sábado 13/12

Visita ante Viedma

Miércoles 17/12

Local ante Ciclista

Sábado 20/12

Local ante Provincial

Viernes 9/1

Visita ante Central Entrerriano

Domingo 11/1

Visita ante La Unión

Lunes 12/1

Visita ante Rocamora

Miércoles 21/1

Local ante Quilmes

Sábado 24/1

Visita ante Centenario (VT)

Lunes 26/1

Visita ante Pergamino

Martes 27/1

Visita ante Ciclista

Sábado 31/1

Local ante El Talar

Domingo 8/2

Visita a Deportivo Norte

Lunes 9/2

Visita a Provincial

Martes 17/2

Local ante Lanús

Domingo 22/2

Visita ante Gimnasia (LP)

Martes 24/2

Visita ante Unión (MdP)

Miércoles 25/2

Visita ante Quilmes (MdP)

Lunes 2/3

Local ante Racing (A)

Miércoles 4/3

Local ante Rocamora

Domingo 8/3

Local ante La Unión

Miércoles 11/3

Visita ante Pico

Lunes 16/3

Local ante Viedma

Jueves 19/3

Local ante Central Entrerriano

Domingo 22/3

Local ante Centenario (VT)

