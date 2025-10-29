Villa Mitre puede tomar notar para cuando llegue el 5 de diciembre
El tricolor debutará en la Liga Argentina el domingo 9 de noviembre, como local.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Villa Mitre continúa con la preparación de cara al debut en la Liga Argentina, el próximo domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte, de Armstrong.
El tricolor jugó cuatro partidos de ensayo ante Quilmes, Unión y Deportivo Viedma (dos), cosechando un triunfo y tres derrotas.
Paralelamente, otros equipos también vienen disputando amistosos para ponerse a ton. Y, en tal sentido, Unión de Mar del Plata, al que Villa Mitre enfrentó en La Feliz y lo recibirá el próximo 5 de diciembre, anoche jugó ante Ciclista (otro rival tricolor), venciendo 115 a 84.
Lo curioso de este partido fue que Unión convirtió 41 puntos en el primer cuarto -incluidos 7 de 9 en triples- y 70 en el primer tiempo.
Los cuartos terminaron 41-20, 70-44 y 98-60.
El goleador resultó Matías Bernardini con 24 puntos (llevaba 21, con 6-6 en triples en un minuto del complemento) y Álvaro Yarza completó 19.
En tanto, el puntaltense Juan Ignacio Bellozas aportó 11 unidades.
En los juninenses, ahora dirigidos por Julián Pagura en lugar de Daniel Jaule, se fueron descalificados por faltas técnicas Tomás Pereira y el panameño Oliver Ferreira.
Previamente, en la noche del lunes, aprovechando su estadía en La Feliz, Ciclista jugó ante Quilmes, con victoria cervecera, por 86 a 78.
Mientras tanto, en nuestra ciudad, el equipo que orienta Sebastián Ginóbili va recuperando a su último refuerzo, Luciano Tambucci, quien ayer comenzó a mover -evitando contacto-, mientras se recupera de un desgarro interno -grado dos- en un gemelo.
El plantel moverá hasta el sábado inclusive, teniendo libre el domingo, para comenzar a descontar los días de cara al debut.
El fixture tricolor
Este es el programa de partidos de Villa Mitre:
Domingo 9/11
Local ante Deportivo Norte
Viernes 14/11
Local ante Pergamino
Miércoles 19/11
Visita ante El Talar
Viernes 21/11
Visita ante Lanús
Sábado 22/11
Visita ante Racing (A)
Jueves 27/11
Local ante Gimnasia (LP)
Viernes 5/12
Local ante Unión (MdP)
Martes 9/12
Local ante Pico
Sábado 13/12
Visita ante Viedma
Miércoles 17/12
Local ante Ciclista
Sábado 20/12
Local ante Provincial
Viernes 9/1
Visita ante Central Entrerriano
Domingo 11/1
Visita ante La Unión
Lunes 12/1
Visita ante Rocamora
Miércoles 21/1
Local ante Quilmes
Sábado 24/1
Visita ante Centenario (VT)
Lunes 26/1
Visita ante Pergamino
Martes 27/1
Visita ante Ciclista
Sábado 31/1
Local ante El Talar
Domingo 8/2
Visita a Deportivo Norte
Lunes 9/2
Visita a Provincial
Martes 17/2
Local ante Lanús
Domingo 22/2
Visita ante Gimnasia (LP)
Martes 24/2
Visita ante Unión (MdP)
Miércoles 25/2
Visita ante Quilmes (MdP)
Lunes 2/3
Local ante Racing (A)
Miércoles 4/3
Local ante Rocamora
Domingo 8/3
Local ante La Unión
Miércoles 11/3
Visita ante Pico
Lunes 16/3
Local ante Viedma
Jueves 19/3
Local ante Central Entrerriano
Domingo 22/3
Local ante Centenario (VT)