Tras el impactante accidente en Moto3, Noah Dettwiler sufrió varias cirugías y sigue crítico

El suizo Noah Dettwiler (CIP) tuvo un gravísimo accidente durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3, en donde fue arrastrado por la pista, y sufrió varias cirugías, tras las cuales los médicos informaron que su condición es estable pero aún crítica.

El equipo CIP Green Power informó el estado de Dettwiler tras ser operado varias veces de manera exitosa. Los médicos aseguraron que su condición es estable pero aún crítica.

En una de las curvas del circuito, el español José Antonio Rueda intentó avanzar por afuera pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuando al suizo, este cayó a toda velocidad de su moto y fue arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.