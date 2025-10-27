Crimen de García Belsunce: Carrascosa prepara el juicio contra el Estado y la provincia de Buenos Aires

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, prepara el juicio contra el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires a 23 años del crimen de su esposa, caso en el que había sido condenado y luego absuelto. Ahora, Nicolás Pachelo, cumple la pena máxima de prisión por ser autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

Fernando Díaz Canto, abogado de Carrascosa, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que realizaron una demanda contra el Estado argentino y la provincia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que “se los condene a reparar el daño que se le ha hecho con una condena errónea”.

Se cumplen 23 años del caso más impactante de la historia policial argentina, el cual recién tuvo “justicia” 22 años después cuando se sentenció a prisión perpetua a Pachelo, quien por ese entonces era vecino de la víctima y su familia en el country El Carmel.

En primera instancia se acusó y condenó a Carrascosa por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por lo que estuvo preso desde 2009 a 2015 en el penal de Campana y luego pasó a estar con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar.

Sus abogados lograron que en 2014 se revise la condena y fue así lo que permitió descubrir la verdad detrás del homicidio. En 2016 se anuló la condena y se absolvió a Carrascosa.

Desde ese momento el viudo determinó ir contra quienes lo habían enjuiciado, y en este sentido avanza la demanda contra el Estado y la provincia: “Por el momento el monto de la reparación no está determinada”.

“Carrascosa está muy bien, esperando que avance la demanda”, comentó Díaz Canto. (NA)