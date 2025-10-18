Bahía Blanca | Sabado, 18 de octubre

El mundo.

Bolivia vota por un nuevo presidente: Rodrigo Paz o Jorge Quiroga

Se enfrentan los postulantes del Partido Demócrata Cristiano y la alianza Libertad y Democracia.
 

Bolivia enfrentará mañana el ballotage presidencial con las opciones de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.

Paz es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que «Tuto» Quiroga representa a la alianza Libertad y Democracia (Libre).

Paz procura reconstruir los vinculos con Chile y los Estados Unidos y no desea romper de manera definitiva los lazos con el Movimiento al Socialismo (MAS) ni cortar en forma abrupta con  los socios estratégicos China y Rusia, de acuerdo con un análisis del sitio Newsweek Argentina.

Quiroga quiere alinearse de manera absoluta con Estados Unidos e Israel, plantea el medio mencionado, incluso apartándose de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ambas posiciones buscan conseguir el apoyo de Trump ante instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

En los últimos 20 años, el MAS acercó al país a China, Rusia e Irán.

En el caso específico de China, pasó a ser uno de los socios comerciales y financieros más importantes de Bolivia: le dio créditos blandos y respaldo técnico en áreas claves como el litio y la energía eléctrica.

Eso tuvo un intervalo cuando Evo Morales renunció y Jeanine Áñez tomó el poder, ya que finalizó los vínculos con Cuba, Nicaragua y Venezuela cerró la Embajada del país gobernado por Daniel Ortega y también la de Irán.

En lo que respecta a las entidades multilaterales, salió del ALBA y pasó a integrar el Grupo de Lima; luego Luis Arce, tomó las riendas del Poder Ejecutivo y volvió atrás en los puntos mencionados. (NA)

