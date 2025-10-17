Bahía Blanca | Viernes, 17 de octubre

La ciudad.

Corte de agua en Palihue, Altos de Palihue, Villa Miramar y La Falda por la rotura de un caño

ABSA solicita a los usuarios afectados utilizar las reservas de agua únicamente para consumo e higiene personal.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua ubicada en Martiniano Rodríguez al 1700.

A raíz de la rotura, los barrios Palihue, Altos de Palihue, Villa Miramar y parte de La Falda se ven afectados por baja presión o falta de suministro, además de registrarse una importante anegación en la zona de Rodríguez y León de Iraeta por la pérdida de líquido.

Se solicita a los usuarios afectados utilizar las reservas de agua únicamente para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta que el servicio se normalice.

Por inconvenientes o consultas, la empresa dispone de los siguientes canales de contacto:

• Línea de Asistencia Técnica: 0800-999-2272

• Redes sociales: Facebook y Telegram

