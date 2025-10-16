Corte de calles y servicios para este jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre continúan las tareas de reencarpetado en la ciudad lo que llevará a la interrupción de la circulación en algunas arterias de la ciudad. Por otra parte, EDES informó sobre un corte por obras de mantenimiento.

Corte de calles:

La Municipalidad de Bahía Blanca informó que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:

- Por trabajos en la bocacalle de Av. Alem y Alsina, corte total de Av. Alem entre Alsina e Yrigoyen.

Además, corte de media calzada en Alsina entre entre Av. Alem y Zeballos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

- Thompson, entre Pueyrredón y Undiano. De 7 a 20 hs.

- San Martín, entre Alsina y Belgrano. Por el término de 48 horas por obra de fresado y reencarpetado.

Cambios de recorridos del transporte público:

-505

Rosendo López a Noroeste por Las Heras, Lamadrid y Caronti.

–506

Villa Muñiz a Noroeste por Lavalle, Lamadrid, Alvarado y Sarmiento.

-507

Harding Green a Perú por Lamadrid, Sarmiento y Zelarrayán.

-513EX

Harding Green a Parque de Mayo por Brown, Vieytes, Rondeau, Rodríguez y recorrido habitual.

-514

Coca Cola a Maldonado por San Martín, General Paz, Lamadrid y Sarmiento.

-516

Villa Italia a Cooperación por Brandsen, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.

Corte de energía eléctrica:

Este jueves EDES informa que tiene programado un corte por obras de mantenimiento y mejora del servicio

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Honduras/Matheu, Beown, Castelar, Cabo Farina/Cacique Venancio.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.