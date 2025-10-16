Corte de calles y servicios para este jueves 16 de octubre
Habrá modificaciones de líneas de colectivo por trabajos en la vía pública. Además, EDES informó un corte programado.
Este jueves 16 de octubre continúan las tareas de reencarpetado en la ciudad lo que llevará a la interrupción de la circulación en algunas arterias de la ciudad. Por otra parte, EDES informó sobre un corte por obras de mantenimiento.
Corte de calles:
La Municipalidad de Bahía Blanca informó que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:
- Por trabajos en la bocacalle de Av. Alem y Alsina, corte total de Av. Alem entre Alsina e Yrigoyen.
Además, corte de media calzada en Alsina entre entre Av. Alem y Zeballos.
- Thompson, entre Pueyrredón y Undiano. De 7 a 20 hs.
- San Martín, entre Alsina y Belgrano. Por el término de 48 horas por obra de fresado y reencarpetado.
Cambios de recorridos del transporte público:
-505
Rosendo López a Noroeste por Las Heras, Lamadrid y Caronti.
–506
Villa Muñiz a Noroeste por Lavalle, Lamadrid, Alvarado y Sarmiento.
-507
Harding Green a Perú por Lamadrid, Sarmiento y Zelarrayán.
-513EX
Harding Green a Parque de Mayo por Brown, Vieytes, Rondeau, Rodríguez y recorrido habitual.
-514
Coca Cola a Maldonado por San Martín, General Paz, Lamadrid y Sarmiento.
-516
Villa Italia a Cooperación por Brandsen, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.
Corte de energía eléctrica:
Este jueves EDES informa que tiene programado un corte por obras de mantenimiento y mejora del servicio
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Honduras/Matheu, Beown, Castelar, Cabo Farina/Cacique Venancio.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.