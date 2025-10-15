Jornadas de empleo organizadas por la UNS

Este miércoles 15 de octubre se desarrollarán las X Jornadas de Empleo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), una propuesta organizada por el programa Empleo UNS, dependiente de la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria. Las actividades se realizarán desde las 10:00 en el Aula 14 C de Avenida Alem 1253.

La apertura estará a cargo de las autoridades universitarias, seguida por la conferencia inaugural de la doctora Elsa Estévez, profesora del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación y vicedirectora del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, quien disertará sobre “La inteligencia artificial y su impacto en el empleo”.

A lo largo de la jornada se desarrollarán paneles y charlas con referentes de distintos sectores productivos y académicos. A las 10:00 habrá palabras de bienvenida de las autoridades, a las 10:30 será el Panel de Cooperativismo, que reunirá al doctor Francisco Cantamutto (docente UNS), la contadora Marcela Corazza (Cooperativa Agronexo) y a Luciano Canosa (Cooperativa Obrera).

Posteriormente, a las 11:15, se llevará a cabo el Panel de Empresas, con la participación de Cecilia Marinesco (Gerente de Personas y Gestión – UNIPAR), Fernando Gabriel Oyola (Gerente – TGS) y Fernando Plunkett (Gerente – Refinería Bahía Blanca).

El cierre matutino incluirá una charla magistral a cargo de Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation, titulada “El arte de promptear”, donde se abordarán los nuevos desafíos y oportunidades del trabajo en la era digital.

Por la tarde, a partir de las 14:00, continuarán las exposiciones con el cronograma de charlas. La farmacéutica y egresada UNS Analía Conte abrirá la sesión con “Un recorrido por Farmacias Global”, seguida por el ingeniero civil Fernando Echaiz, quien reflexionará sobre “Los desafíos de la ingeniería”.

A las 16:15, la contadora Alejandra Campetella presentará “Transformación laboral +40: tu mejor versión comienza hoy”, y finalmente, Cecilia Marinesco volverá a participar con una charla sobre “Reskilling / Life Long Learning”, dedicada a la actualización permanente de habilidades profesionales.

En simultáneo con estas actividades los participantes podrán recorrer más de 35 stands de empresas de primer nivel e instituciones públicas y del tercer sector, que exhibirán sus propuestas laborales y con quienes podrán conversar sobre sus programas de incorporación de capital humano.

Las Jornadas de Empleo UNS constituyen un espacio de encuentro entre estudiantes, graduados y organizaciones, orientado a reflexionar sobre las transformaciones del mundo laboral y las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del futuro. La participación es abierta y gratuita, con inscripción previa a través del formulario disponible en este enlace

Para mantenerse actualizado de las novedades del programa Empleo UNS se lo puede seguir en las redes como @empleouns