Seis líneas de colectivo deberán modificar su recorrido por cortes en el macrocentro

Seis líneas de colectivo verán modificado su trayecto este jueves ante la continuidad de las obras de fresado y reencarpetado, que generan cortes de calle en distintos sectores de Bahía Blanca.

Las calles afectadas, en el horario de 7 a 20, son Thompson, entre Pueyrredón y Undiano, y San Martín, entre Alsina y Belgrano.

Los retenes permanecerán cerrados por el término de 48 horas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cambios de recorridos son para las siguientes líneas de colectivos:

-505: Desde Rosendo López a Noroeste, pasando por Las Heras, Lamadrid y Caronti.

-506: Desde Villa Muñiz a Noroeste, por Lavalle, Lamadrid, Alvarado y Sarmiento.

-507: Desde Harding Green a Perú, pasando por Lamadrid, Sarmiento y Zelarrayán.

-513EX: Desde Harding Green a Parque de Mayo, por Brown, Vieytes, Rondeau, Rodríguez y recorrido habitual.

-514: Desde San Miguel (Coca Cola) a Maldonado, por San Martín, General Paz, Lamadrid y Sarmiento.

-516: Desde Villa Italia a Cooperación, pasando por Brandsen, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.