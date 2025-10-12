Dante y Enzo, maestro y alumno dando clases de cómo salir campeón en bochas

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Dante Núñez tiene 60 y ganó todo en su carrera deportiva. Enzo Salvi, con 19 años, recién está dando sus primeros pasos en la elite de las bochas. Ambos tienen algo en común: "el don de ser campeones".

El cordobés, desde 2004 radicado en Bahía, se impuso en el individual de Primera división, mientras que Salvi lo hizo en Segunda.

"Estoy orgulloso de mi trayectoria en las bochas y mucho más de lo logrado en una ciudad tan difícil como Bahía Blanca. Tengo todos los títulos, no me puedo quejar, y el reconocimiento de la gente, compañeros y rivales", contó Dante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"A eso sumale las convocatorias a la Selección, los campeonatos ganados y los viajes compartidos con grandes figuras de las bochas", amplió.

-En Bahía, Dante Núñez ya no es el "Torta", sino el maestro de las bochas.

-Uff (risas). El apodo "Torta" viaja por todos lados, pero siempre me lo dicen desde el respeto. Con los años empecé a pensar en dejar enseñanzas y de ahí surgieron otros apodos, como "maestro", "milimétrico"... En lo personal me halaga, porque me siguen eligiendo para ser parte de los planteles. Y muy agradecido a los técnicos, como el caso de Rubén Trellini, que me siguen convocando a la Selección de Bahía.

-¿Cómo te definirías como jugador?

-Como un elegido... Estuve en los mejores clubes de Bahía y en los últimos años disfruto mucho de mi juego. En Alem, La Armonía y, ahora, Almafuerte, sentí y siento aprecio. Para ganarse eso hay que dejar lo mejor en el día a día, ser constante con los entrenamientos y no dar por perdido un partido.

"Hoy me debo a Almafuerte y su gente, Walter Landa, Osvaldo Catini y Mario Bertazzo, los principales dirigentes, pero también me trataron bárbaro en los clubes anteriores", contó.

-¿Cómo lo ves a Enzo Salvi?

-Con muchas condiciones. Soy algo crítico, pero para bien de los chicos, y él lo sabe apreciar. Si cambia la forma de bochas, porque no necesita arrancar con tanta velocidad en el bochazo, será indetenible. Es inteligente, sabe ubicarse y tiene mucho futuro. En el equipo también está Pablo Spurio, quien atravesó una lesión y no pudo jugar a su nivel en parejas, pero estando bien es un gran jugador.

-¿Es difícil ganar un individual en Bahía?

-Lo gané varias veces, pero es dificilísimo. Enfrentás a jugadores como Vitozzi, Bardelli, Escobar, Heil, Tolosa, Urra, Spurio... Se definen por detalles y la experiencia sirve mucho, al menos para estar entre los mejores.

El futuro profesor

Enzo, en tanto, cursa el profesorado de educación física y los momentos libres los dedica de lleno a las bochas.

"Me gusta entrenar mucho; si estoy en casa mi viejo me manada a entrenar, jaja. Lo que me dijo Dante es cierto, pero por ahora no lo estoy perfeccionando porque estamos en plena competencia. Para cambiar la forma de dar el paso voy a esperar al receso de fin de año; ahí trataré de ver si sale", dijo Salvi.

-¿Sólo jugás de bochador?

-No. Lo hago de medio, intercambiando con Pablo Spurio, porque también es importante el arrime y me sirve para crecer en el juego.

-¿En qué lugar del podio ubicás este título individual?

-El primero será, para siempre, el del ascenso de Independencia. Jugaba con mi papá (Leonel) en un club muy familiar. Sentimentalmente se impone, aunque cada campeonato tiene su valor y todos son importantes.

-¿En qué te favorece jugar con Dante y Pablo?

-Que tienen mucha experiencia, aunque no siempre estoy de acuerdo en las decisiones que se toman sobre determinadas jugadas. Igual ellos siempre me dan consejos y si bien en ocasiones se enojan me hacen reír bastante. Los conozco bien, se enojan en el momento y enseguida se les pasa, jaja. De todas maneras con ellos se aprende, tienen muchos años de bochas.

-¿Sos de opinar en la cancha?

-Nooo. Ni hablo. Para eso están mis compañeros, quienes llevan el juego y sacan conclusiones. Después está en mi poder aportar bochazos y que sean positivos.

-En la final corrías con desventaja.

-Tuve que ganarle dos veces a Santiago Grill (General Cerri), que tenía la ventaja. Creo que pude desplegar un buen juego y por eso se dio el título.

-El terceto de Almafuerte ¿va a dar pelea?

-A eso apuntamos, a clasificar y llegar bien preparados a la definición. Es un torneo muy peleado, con equipos que juegan muy bien.

-La dupla con tu padre, ¿nunca más?

-Se retiró, no quiere jugar más. Ahora está dando una mano con el Sub 15, pero se lo extraña.