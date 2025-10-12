La Fórmula 1 dio pistas: ¿Quién será el compañero de Pierre Gasly en Alpine 2026?

Franco Colapinto (derecha) y el piloto estonio Paul Aron, quien se postula como posibles compañero de equipo de Pierre Gasly. Foto: F1.

Sólo quedan seis butacas libres en la grilla de la Fórmula 1 para 2026, y una de ellas es en Alpine, junto a Pierre Gasly, quien el mes pasado extendió aún más su contrato con el equipo francés hasta al menos 2028.

Desde que Renault rebautizó su equipo de Fórmula 1 como "Alpine" en 2021, la escudería francesa nunca había quedado fuera del top 6 del campeonato de Equipos. De más está decir que recuperar ese terreno perdido este año, será muy complicado...

El equipo se ubica último con 20 puntos, ya que no logró sumar puntos en los últimos cinco fines de semana de carreras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, en este contexto el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece definido: según el sitio oficial de la F1 y el periodista Lawrence Barretto, el piloto argentino tiene grandes chances de mantener su lugar en Alpine para la próxima temporada.

Barretto, quien fue uno de los primeros en anunciar el pase de Lewis Hamilton a Ferrari, destacó los avances de Colapinto luego de un comienzo de temporada complicado.

“Colapinto respondió y, según las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”, señaló en un artículo publicado en la web de la categoría.

El análisis del periodista resaltó que, aunque Colapinto todavía no sumó puntos para su equipo, el rendimiento comparado con el de su compañero Pierre Gasly muestra mejoras claras.

En los últimos cuatro Grandes Premios (Países Bajos, Italia, Azerbaiyán y Singapur), Colapinto lleva una ventaja de 3-1 sobre Gasly en las clasificaciones, con una diferencia promedio de 0,122 segundos en la Q1.

En cuanto a otros pilotos, el artículo indicó que Jack Doohan y Paul Aron tienen pocas posibilidades de reemplazarlo en el equipo. Barretto concluye que, si Colapinto mantiene su nivel, Alpine no tendría motivos para realizar cambios en su alineación de cara a 2026. (con información de la F1).

¿Cuándo vuelve la acción?

Luego de la pausa de este fin de semana el campeonato 2025 de la Fórmula 1 retomará su programa el domingo venidero con el GP de Estados Unidos.

La carrera se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, con largada el domingo a las 16 (hora de nuestro país).