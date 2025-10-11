Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

La ciudad.

Inscriben para el Bachillerato de Jóvenes y Adultos de la Escuela Superior de Comercio

Está destinado para quienes tengan intenciones de comenzar o completar el nivel secundario.

Mayor información puede obtenerse en 11 de Abril 445.

Se encuentra abierta la inscripción en el Bachillerato de Jóvenes y Adultos de la Escuela Superior de Comercio, para comenzar o completar el nivel secundario.

Además está en pleno funcionamiento el proyecto “Terminalidad”, que permite adaptar el secundario a las necesidades particulares de cada estudiante para finalizarlo.

El título que se otorga es de Bachiller en Economía y Administración. El horario de clases comienza a las 19.

La documentación necesaria para inscribirse es: fotocopia de DNI, certificado de primaria completo o certificado parcial o incompleto del secundario.

Para recibir mayor información, acercarse de 8 a 20 a la secretaría de la escuela, en 11 de Abril 445, o solicitarla vía mail a [email protected].

