No hay plata: la construcción del dique Paso Alsina está “paralizada o suspendida”

A casi cuatro años de la presentación del proyecto del dique Paso Alsina, que contempla la construcción de un embalse que contenga las aguas del río Colorado en territorio bonaerense, más precisamente en el municipio de Villarino, la iniciativa parece haber llegado a un punto muerto.

Como ocurre con otras obras en la región –y también en el resto del país-, el famoso mantra “no hay plata” signa en forma negativa el avance del proyecto y, por el momento, no hay miras de que pueda llevarse a cabo. De hecho, en los lineamientos iniciales se esperaba que para estos momentos se estuvieran cuanto menos estudiando las propuestas presentadas en la licitación internacional que se había estimado realizar a fines de 2023.

Sin embargo, esto no ocurrió. En los primeros meses del año desde la Provincia ya advertían que no existían interlocutores válidos en el gobierno nacional para plantear la necesaria continuidad del proyecto, que en términos productivos significaría un aumento de 36 millones de dólares anuales para la zona de riego, por lo que ponían en dudas su concreción.

Ahora, promediando el mes de mayo y en plena ventana de cierre del riego en el Valle Bonaerense del río Colorado –es decir, el momento en que se pueden llevar a cabo distintas obras por la baja en el caudal-, la situación no dista mucho de la de aquel entonces.

“Hoy queda claro que no hay muchas posibilidades de conseguir financiamiento para construir el embalse, al menos por el momento –manifestó el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez-. Ahora estamos buscando otros instrumentos, pero la situación está muy complicada”.

El funcionario, quien reconoció que a esta altura no se puede hablar de tiempos ya que todavía no existe la posibilidad de pagar la obra, aseguró que la licitación internacional y el comienzo de los trabajos se encuentran “paralizados o suspendidos hasta que no se avance con la Nación en la llegada de los fondos”. Al respecto, reconoció que el actual contexto económico complica aún más la coyuntura.

“No quiero dar plazos. En este momento estamos buscando otras alternativas, con financiamiento a través de la banca vinculada a los BRICS. El gobernador Axel Kicillof se propuso buscar otras fuentes de financiamiento tanto para las posibilidades de proyectos de inversión pública como privada, y eso es lo que está ocurriendo: tuvimos que iniciar una agenda distinta y e ir por otros lados”, aclaró.

Sin embargo, señaló que por el momento no se está avanzando en la cuestión, aunque descartó que el proyecto se encuentre suspendido o cajoneado.

“En estos últimos meses, incluso obras con financiamiento internacional están paralizadas”, sostuvo.

Algo similar ocurre, reconoció, con un proyecto de impermeabilización de canales primarios de Corfo: se cuenta con el financiamiento internacional aprobado y la empresa ya cuenta con un obrador en la zona de riego de Villarino-Patagones, pero no hay ninguna certeza de la llegada del dinero, ya que tiene que hacerlo a través de la Nación.

“Hoy solo tenemos incertidumbre. Desde Corfo veníamos realizando este tipo de obras con recursos propios, pero después logramos financiamiento internacional. Lo aprobaron los organismos internacionales y estaban los avales de la Nación, pero hoy está en veremos. Si se realizan los primeros desembolsos, la empresa está en condiciones de arrancar prácticamente de forma inmediata”, sostuvo.

Rodríguez remarcó que se trata de una obra necesaria “que va en línea con la mejora de la eficiencia de todo el sistema de riego”.

“Por eso seguimos insistiendo para que nos confirmen estos desembolsos y que podamos arrancar con la obra”, dijo.

Mejora sustancial del agua

La concreción del dique Paso Alsina, largamente reclamado por regantes y entidades vinculadas a lo productivo del norte de Patagones y sur de Villarino, permitiría mejorar en un 20% el uso del agua del río Colorado e incrementar en más de 25 mil hectáreas a la actual superficie bajo riego.

El proyecto consiste en la ejecución de un embalse regulador para almacenar los volúmenes escurridos, a partir del ahorro de agua basado en los cortes del sistema de provisión de riego administrado por Corfo, al comenzar una lluvia en el sector bajo riego.

Cuando ocurre una precipitación en la zona de riego de Villarino-Patagones, la demanda de irrigación desaparece y se solicita el cierre de la presa Casa de Piedra. Desde el momento del cierre de compuertas pasan siete días hasta que dicha acción se vea reflejada en Paso Alsina, pero este volumen que no se deriva es perdido hacia el mar; se estima que se trata aproximadamente de 100 hectómetros cúbicos.

Por otro lado, cuando se requiere nuevamente de riego, se deben esperar otros siete días aproximadamente desde que se abren las compuertas de Casa de Piedra hasta que el caudal arriba a las tomas del sistema. Esta operación, que genera pérdidas de agua y demoran en la derivación de riego, van a ser resultas con el dique Paso Alsina, que actuará como un embalse compensador.

El embalse también implica otras ventajas puntuales, como la regulación de los caudales de la cuenca baja, a fin de ajustarlos para las demandas de riego del sistema; la mejora en el uso del recurso embalsando agua cuando se producen precipitaciones y también de las tomas principales; la reducción de los sedimentos que ingresan al sistema de riego; el aumento de la actividad turística, y la complementación e integración de la red caminera en la región.

La presa contará con un largo de coronamiento -de margen a margen- de 4.859 metros, para la cota máxima probable de 45 metros sobre el nivel del mar. La capacidad de embalse, a 42 metros de altura de agua, sería de 220,3 hectómetros cúbicos, ocupando una superficie de 57,39 kilómetros cuadrados.

Emergencia

El ministro de Desarrollo Agrario señaló que se continúa trabajando para que la Nación homologue distintas declaraciones de emergencia y desastre agropecuario para varios distritos del Sudoeste Bonaerense que durante el año pasado sufrieron sequía.

“Desde un primer momento planteamos que ante esta situación íbamos a generar declaraciones de emergencia, pero también fundamentalmente las distintas medidas de acompañamiento a los productores, como exenciones, prórrogas impositivas o la generación de líneas de financiamiento”, destacó.

Sin embargo, reconoció que todavía se espera ese reconocimiento a nivel nacional.

“Lamentablemente, no tenemos respuestas. Nos dicen que están revisando los procedimientos y los casos particulares. Todo esto guarda relación con lo que había dicho el presidente (Javier Milei) en su visita a Bahía Blanca –NdR: luego del temporal del 16 de diciembre-, que sabía que la ciudad se las iba a arreglar por sí misma: en definitiva, significó que el gobierno nacional no estuvo apoyando a los vecinos. Eso mismo está ocurriendo con un conjunto importante de productores agropecuarios”, explicó.

En cuanto a la cosecha 2024/2025, señaló que con las lluvias que se dieron durante este año las condiciones “cambiaron sustancialmente, sobre todo en comparación con los dos años precedentes”.

“Se había marcado un récord en la superficie implantada de trigo en la provincia de Buenos Aires y también habíamos conseguido un récord en la producción total, con más de 22 millones de toneladas, aunque después llegó la sequía. Lo que estamos viendo ahora es una tendencia a la recuperación”, reconoció.

“Entendemos que va a ser una buena campaña, desde un criterio cualitativo, y desde la Provincia nos estamos preparando para acompañarla”, concluyó.