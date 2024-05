Durísima sanción a Liniers tras los incidentes protagonizados por un grupo de hinchas

El Tribunal de Penas de la Asociación Bahiense de Básquetbol se expidió respecto del informe a raíz de la suspensión del partido entre Liniers y Estrella, por el torneo de Primera en el básquetbol local, el mismo detalla lo siguiente:

Primero: dar por finalizado el encuentro con pérdida de puntos al club Liniers resultando ganador del mismo el club Estrella de conformidad a lo previsto en el art. 71 inc. “a” ap. 6 del Código de Penas de la CAB.

Segundo: sancionar al club Liniers con la pena de suspensión de la categoría (Primera división) por el plazo de 110 días de conformidad a lo previsto en el art. 67 inc. “b” del Código de Penas de la CAB.

Tercero: sancionar al club Liniers con la pena de MULTA por 10 AJC de conformidad a lo previsto en el art. 60 inc. “c” ap. 2 del Código de Penas de la CAB.

El argumento

Expte. Nro. 28/24 Partido:

LINIERS – ESTRELLA

Categoría: PRIMERA DIVISION

El informe de los Sres. jueces Sánchez, Emanuel; Giannino, Sebastián y Enrique, Mariano de donde surge en primer término que durante el transcurso del primer tiempo los árbitros dieron aviso a los dirigentes del club Liniers ya que una parte de los simpatizantes de su institución excedían los límites de las barandas hacia el campo de juego.

Posteriormente y antes del comienzo del último período simpatizantes del club Liniers se trasladaron desde su ubicación hacia la tribuna donde se encontraban los simpatizantes del club Estrella y agredieron físicamente con golpes de puño a parte del público visitante, generándose un tumulto entre simpatizantes de ambas instituciones. A raíz de las agresiones mencionadas jugadores de ambas instituciones se acercaron a las tribunas intentando separar al público habida cuenta la existencia de familiares que se encontraban espectando el encuentro.

Una vez sofocados los incidentes los árbitros decidieron suspender el encuentro habida cuenta que no se encontraban dadas las garantías para la continuidad del mismo con normalidad, debiendo aguardar unos 30 minutos una vez suspendido el partido para poder abandonar el estadio, informando asimismo que al retirarse y en las inmediaciones del estadio simpatizantes del club Liniers continúan con los disturbios.

Que a raíz de la gravedad de los hechos informados se corrió traslado por 72hs. a ambas instituciones a fin de que produzcan el correspondiente descargo. Que ambas instituciones dieron cumplimiento a lo solicitado presentando descargo por los hechos informados y aportando elementos de prueba fílmica el club Estrella, los que serán merituados por este Tribunal al momento de dictar la resolución.

Cabe agregar que parte de los integrantes de este Tribunal de Penas se encontraban en el estadio al momento de producirse los hechos informados resultando testigos presenciales de los mismos.

Considerando el tenor de los hechos informados por los jueces, los descargos producidos, las pruebas fílmicas aportadas por el club Estrella y otras que son de público y notorio conocimiento además de la visión personal y directa por parte de este tribunal de los hechos sucedidos, se desprende que existe responsabilidad manifiesta, directa y absoluta de los simpatizantes del club Liniers en los hechos de agresión y violencia acaecidos, no existiendo ningún tipo de justificación ni de provocación previa de parte de los simpatizantes del club Estrella que diera lugar a la comisión de los hechos de violencia que aquí se tratan.

Que las medidas de prevención y seguridad adoptadas por el club Liniers a todas luces resultaron insuficientes permitiendo el ingreso a su estadio de simpatizantes violentos y que no forman parte de la familia del básquet no haciendo uso o ejercicio derecho de admisión, máxime cuando existían antecedentes recientes que ocurrieron durante el desarrollo de la presente serie de play off tanto dentro de los estadios como fuera de los mismos por parte de los referidos simpatizantes.

Que a los efectos de preservar la tranquilidad en el ámbito de nuestro básquet, y con la finalidad de desterrar estos hechos de violencia que resultan injustificables en el ámbito del deporte, al cual acude permanentemente la familia que es parte inalienable y motor social de nuestros clubes, a la que debemos proteger íntegramente, para que puedan asistir en forma pacífica y segura disfrutando de un espectáculo se deben tomar medidas tendientes a evitar que se reiteren hechos violentos y vergonzosos que empañan nuestra rica historia basquetbolística.

Avanzó a semifinales

Al momento de la suspensión del encuentro, Liniers ganaba 52 a 42, tras disputarse los primeros tres cuartos.

Además, el albinegro, arrastraba 10 victorias consecutivas y estaba 2-0 al frente en la serie.

No obstante, a raíz de la resolución del TdP, Estrella (5º) se convirtió en el tercer semifinalista del torneo, junto con Bahiense del Norte (2º) y Leandro N. Alem (3º).

El restante surgirá de la serie que están disputando Villa Mitre (1º) y 9 de Julio (8º).

Antecedente

El 30 de diciembre de 2014, Liniers y Villa Mitre jugaban el cuarto juego de la final, en el Casanova, que tenía 2-1 arriba al Chivo.

Restando 3m52 y con el marcador 72-61 arriba el albinegro, en medio de un estadio colmado, se produjo un choque casual entre Mariano Pizzo (Liniers) y Juan Ignacio Gómez (Villa Mitre), lo que le produjo un

corte semi profundo en la cabeza a este último.

Juani quedó tendido sobre el parquet. Los árbitros, con acierto, detuvieron el encuentro para atenderlo. En ese parate, mientras los jugadores de ambos equipos charlaban entre sí, un simpatizante de Liniers gritó desde la tribuna local, a la misma altura donde asistían a Gómez: "Tirale unas hamburguesas", además de otros exabruptos fuera de lugar.

Esa situación, y con la tensión de un partido definitorio, provocó la reacción, primero pasiva, de un hincha tricolor. Claro que el caos ya parecía estar desatado.

Otro plateista villamitrense se dio vuelta y gritó: "¿qué p...?".

En ese instante, con asombrosa tranquilidad, un miembro de la seguridad privada se dirigió a esa zona e intentó apaciguar las aguas, pero no lo logró. Segundos después se desató el inicio de la locura.

Un seguidor de Villa Mitre se abalanzó sobre esa zona y lanzó un golpe de puño. Al mismo tiempo, en otra zona del Casanova, el grueso de la hinchada tricolor comenzó a sobrepasar las vallas y se dirigió hacía la tribuna chiva.

Algunos simpatizantes albinegros reaccionaron, transformando ese sector en un embudo.

Afuera, también, se registraron corridas y tuvo que intervenir la policía.

El fallo

El TdP de la ABB, en esa situación resolvió:

Primero: dar por finalizado el encuentro, disponiendo dar por perdido el mismo al club Villa Mitre y en consecuencia como ganador al club Liniers de conformidad a lo previsto en el art. 71 inc. “a” ap. 6 del C.P.

Segundo: sancionar al club Villa Mitre con la pena de multa de 12 AJC de conformidad a lo previsto en el art. 60 inc. “c” ap. 2 del C.P.

Tercero: sancionar al club Liniers con la pena de multa de 6 AJC de conformidad a lo previsto en el art. 60 inc. “c” ap. 2 del C.P.

Los argumentos fueron, textualmente: "Considerando que la suspensión del encuentro se debe fundamentalmente a la participación activa del público del club Villa Mitre, quienes no solo invadieron la tribuna asignada al club Liniers y neutrales provocando desordenes y con clara intención de agresión física a los espectadores, sino también el campo de juego haciendo imposible la continuidad del partido y poniendo en serio riesgo tanto la integridad física de los espectadores como también de jugadores, árbitros y todo aquel que cumplía alguna función asignada para el desarrollo del juego, y teniendo especial consideración que desde este Tribunal se pretende proteger en primer lugar la integridad física de todas aquellas personas que forman parte del espectáculo como también tratar de erradicar a los violentos de los estadios donde se practica este hermosos deporte permitiendo a la familia del básquetbol disfrutar con total tranquilidad este tipo de espectáculos y que nunca más ocurran hechos de tal gravedad como los acontecidos".

La cronología