El presidente de Liniers, tras los incidentes: "Esto no es para tibios, acá hay que tomar decisiones"

"Es una sensación de mierda", así abrió su charla Carlos Pablo, presidente de Liniers, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El titular de la entidad albinegra se refirió a los hechos de violencia ocurridos anoche, en el estadio Hernán Sagasti, donde se suspendió el partido entre el local Liniers y Estrella, en el tercer cuarto del encuentro correspondiente a los cuartos de final del torneo de Primera.

"Es imperdonable lo que pasó; la sociedad está muy enferma; esto no puede pasar, pero no solo en una cancha de básquet, de fútbol, de sóftbol, en un partido político, en un acto, en un recital o en la calle", enumeró.

El presidente también se solidarizó con la gente de Estrella que se está recuperando de algunos golpes.

"Estoy, a su vez, bastante preocupado por la gente que sufrió algún tipo de agresión", admitió.

No obstante, le respondió a Luciano Gardela, presidente de Estrella, por lo manifestado respecto de la responsabilidad de los dirigentes.

"En este momento, los que somos dirigentes tenemos que tener la mente fría, a pesar de que lo entiendo y lo justifico, porque debe haber pasado un mal momento ayer. Pero no se puede decir tan libremente 'los dirigentes'. Me han dicho que es una muy buena persona, que labura como todos lo hacemos para los clubes, por eso estaría bueno sentarnos a tomar un café y tranquilizar las aguas. Tenemos que dar el ejemplo y ser los que solucionemos este problema", dijo.

Volviendo a los hechos, manifestó: "Con la gente que generó algún tipo de disturbios y que hemos identificado, yo he hablado en varias oportunidades y he sufrido insultos en carne propia".

Y adelantó que tomarán firmes medidas puertas adentro.

"Esto no es para tibios, acá hay que tomar decisiones. Nos tendremos que juntar en comisión directiva y, respaldando a la gente del básquet, tendrán que tomar la decisión que corresponde. No tengas dudas de que habrá un antes y un después", aseguró.

En tal sentido y sabiendo que podría haber sanciones, alguno de los integrantes de la hinchada le aclaró su situación: "Me escribió una persona de la hinchada, que no estaba anoche. Me dijo 'yo no llevé a nadie' y le dije que ya lo sabía'. Y textual, me dijo: 'Fue una cagada lo que pasó'. Los que supuestamente estuvieron involucrados, no me escribieron. Hay simpatizantes del club que me dijeron quiénes habían sido".

