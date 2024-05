“Me siento integrado y representar a España siempre será un honor”, dijo Nicolás Jurado

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con final de temporada en cuartos de final de la División de Honor A, concluyó la primera temporada del bahiense Nicolás Jurado en UE Santboiana en el rugby español.

El primera línea de nuestra ciudad cumplió con su octava temporada en el deporte de ese país, a donde llegó contratado por Gernika RT en 2016. Desde ese momento se perfeccionó como pilar al punto de ganarse un lugar en el seleccionado de España y también en la franquicia profesional Iberians.

El jugador de Sociedad Sportiva y seleccionados de la URS, renovó en los últimos días con “Santboi”, club de la ciudad de San Baudilio (Barcelona).

"Estoy muy contento con el club, con la directiva, hay un buen grupo y un buen proyecto para la próxima temporada. Estoy muy contento y el club lo está conmigo. Estoy muy agradecido", dijo Jurado.

Santboiana tiene 8 títulos de la DH, el último conseguido en la temporada 2021-22. Y fue semifinalista en la edición 2022-23.

"Santboiana no es un club al cien por cien profesional. Hay algunos profesionales en el plantel, como también otros chicos trabajan y otros que estudian. Para el grupo que tenemos, nos fue bastante bien, teniendo en cuenta que es un equipo casi nuevo. Hemos sufrido algunas bajas, pero el núcleo del grupo se mantiene. Existen posibilidades de que vengan otros fichajes y aspirar a estar compitiendo un pelín más arriba el año que viene", dijo, pensando en la 2024-25.

El bahiense venía de cerrar una etapa de 5 temporadas con mucha continuidad en El Salvador, uno de los grandes de la DH. Pero hoy su rol está más cerca del de un definidor (suplente).

"El equipo va rotando, no tengo tantos minutos como en El Salvador. Estoy compitiendo en el puesto con un `3´ portugués, que hace años está instalado acá. Vamos haciendo un tiempo y un tiempo. O un partido titular uno, un partido titular otro. Por otro lado, a esta edad tener menos minutos ayuda al cuerpo", reconoció "El Chinito", de 30 años.

"Estoy muy a gusto. Respecto del tema minutos, sé que es un tiempo y un tiempo. Somos dos `3´ que estamos rindiendo bien, así que contento por ese lado. Hoy en día tener dos `3´ de calidad es difícil, en todos lados. Por ahí en los partidos más complejos iba como suplente para dar el plus que puedo llegar a dar entrando en una segunda parte. Estoy muy contento", agregó Jurado, cuyo primer partido con la camiseta de UE Santboiana fue en un amistoso por los 100 años de la institución.

Viviendo el presente

Por otra parte, tuvo su bautismo internacional con España en un amistoso frente a Hong Kong en 2019. Pero fue el único: poco después sobrevino el escándalo de los extranjeros mal incluidos, que impidieron que el XV del León jugase los mundiales 2019 y 2023 (aún estando clasificado para este último).

A diferencia de su llegada a la franquicia Iberians (lo que sería Pampas hoy en nuestro país), combinado con el que jugó dos temporadas la Súper Copa Europea, el primera línea bahiense no volvió a ser convocado al seleccionado por no tener la ciudadanía, algo que ya concretó.

"En teoría el año pasado cumplí los cinco años de residencia legal, pero no me han llamado. Hubo cambio de entrenador y de jugadores. Sé que están viendo a muchos chicos. Pero siempre la esperanza de que me vuelvan a llamar estará. Me siento integrado y representar a España siempre será un honor", afirmó.

También, cuenta, sería una caricia para el alma volver a ponerse la blanca de Las Palomas en algún momento. Pero prefiere pensar en el presente.

"Nunca me gustó hablar del futuro. Hoy estoy acá y mañana puede pasar cualquier cosa o estar en otro lado. Uno nunca sabe. Por eso no me gusta mucho hablar del futuro. Voy viendo año a año. Acá estoy muy a gusto, por la tranquilidad, la sociedad, el país, la cultura… Estoy muy integrado y me siento muy a gusto", afirmó.

"Pero a Sportiva siempre me dan ganas de volver… A jugar un partido o algo. Desde el día en que me fui siempre quedó esa pica de algún día regresar y volver a jugar por el club. Estar allí con los amigos y con mucha gente que ha sido importante para mí, que me ayudaron en este tiempo y antes también", concluyó.