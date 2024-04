Tunessi: "Técnicamente, el aumento de los senadores se votó por unanimidad"

Juan Pedro Tunessi, exsecretario parlamentario del Senado, señaló que "técnicamente, el proyecto de resolución que establece el aumento de las dietas para los senadores fue votado por unanimidad; eso quedó absolutamente claro, nadie expresó nada en contrario".

"Sin juzgar el fondo, técnicamente se votó por unanimidad. Los que salieron a decir que no levantaron la mano, debieron haberlo expresado en el recinto. Y para abstenerte tenés que pedir autorización", aclaró.

Ayer, el Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual se aumentarán las dietas a partir de mayo. De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

"Cuando la votación no es nominal, se vota por signos; es decir, a mano alzada o poniéndose de pie. Entonces no se ponen a contar las manitos porque se da por entendido que se habían puesto de acuerdo previamente. Si alguien está en contra, debe decirlo a viva voz", aclaró.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, la dirigente radical dijo que "lo hicieron porque querían que pasara lo más inadvertido posible".

"Más allá del monto y la oportunidad, un legislador tiene que ganar conforme a su responsabilidad; no puede ganar menos que un ministro o funcionario de segundo orden del Ejecutivo. Pero hay que controlar su responsabilidad", mencionó.

"Lo cuestionable de la sesión de ayer es hacerlo entre gallos y medianoche —continuó—. Cuando uno juega a la escondida provoca el efecto contrario, esto se amplificó. La gente no es tonta".

En tanto, en referencia a la presentación de un proyecto para retrotraer el aumento de las dietas, Tunessi sostuvo que "nadie puede desconocer el reglamento y no se puede hacer demagogia ahora".

"No sigan haciendo política berreta. (Mauricio) Macri fue presidente de la Nación, sabe que debieron expresar su decisión. Estaban todos de acuerdo, no pueden alegar ignorancia. En votación por signos no se verifica (uno por uno), hay acuerdo previo", sentenció.

Además, dijo que "haber triplicado la dieta es un sentido de la oportunidad perdido" y subrayó que "hay un sufrimiento social atroz".

"Hay que contemporizar. Hubiera sido razonable dejar la dieta en 2,5 millones. La gente está enojada y con razón", concluyó.

Mirá la entrevista completa acá: