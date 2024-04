Un senador del Pro presentó un proyecto para retrotraer el aumento de dietas

El senador nacional Luis Juez anunció la presentación de un proyecto de resolución por parte del Pro para retrotraer el aumento de dietas que se votó a mano alzada este jueves en la Cámara alta.

“Estoy re caliente porque la humillación es con la institución. No importa si nuestro bloque completo votó en contra. La gente tiene todo el derecho del mundo a generalizar, a creer que somos todos iguales. Y la verdad que no lo somos. Yo no soy mejor que nadie, pero no soy un sinvergüenza”, enfatizó.

Ofuscado y verborrágico, el cordobés aseguró que antes que se vote en el recinto el incremento de las dietas, “dijimos que esto era una locura, inoportuno, que no tenía ningún criterio básico de empatía con el momento que estamos viviendo”.

“No puedo explicar la inconducta de otros, me siento incómodo inclusive aún habiéndonos opuesto”, insistió y apuntó que para esto no hubo “grieta” y se juntaron los dos tercios “entre senadores que ni se saludan”.

En declaraciones a Radio Mitre, Juez sostuvo: “Tengo la sensación de que esta actitud nos puso a todos en un lugar, en un barro inmundo, donde tenemos que andar explicando lo inexplicable de los tipos que no compartimos de ninguna manera este tipo de conducta”.

El jefe del bloque Pro consideró que “los senadores no se dan cuenta de la pérdida de autoridad moral en un momento terriblemente complejo”.

“El daño que nos causamos en el Senado de la Nación es irreparable, a ver si toman debida dimensión, es irreparable. Hemos destrozado la institución, no importa ya cómo votamos cada uno de nosotros, porque el daño es colectivo, es a la institución. Ojalá algún día reflexionemos por qué la gente nos termina puteando y votando cualquier cosa”, cerró.

Ezequiel Atauche, presidente del bloque de La Libertad Avanza.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, anunció que presentará un proyecto de ley para retrotraer el incremento en las dietas de los legisladores.

“Nosotros estamos presentando hoy un proyecto de resolución para retrotraer el aumento”, confirmó el titular de la bancada libertaria en el Senado, tras el tembladeral político que provocó el incremento aprobado ayer a mano alzada por la mayoría del cuerpo.

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, agregó, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.

Atauche defendió el comportamiento legislativo de la bancada de La Libertad Avanza durante la votación. Es que el proyecto aprobado para incrementar las dietas se hizo a mano alzada y ninguno de los senadores del bloque libertario formalizó su voto de rechazo, que es lo que exige el reglamento parlamentario.

“Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir ‘no participo’. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo”, justificó Atauche en declaraciones al programa radial “La Mañana De CNN”, que conduce el periodista Nacho Girón. (Con información de Parlamentario e Infobae)