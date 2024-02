EE.UU.: Trump ganó los caucus de Nevada e Islas Vírgenes y se acerca a la nominación para la presidencia

El ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se impuso este jueves en los caucus republicanos de las Islas Vírgenes y Nevada y continúa imparable hacia la nominación de su partido para las elecciones de noviembre, según medios locales como The New York Times y NBC News.

En Nevada, el exmandatario republicano no se enfrentaba a ningún aspirante de peso. Los republicanos apostaron por dos modelos en este estado: primarias el pasado martes y este jueves, unos caucus a los que no se presentó su máxima rival a la nominación presidencial -—a exgobernadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley— y en los que se reparten los 26 delegados asignados al conocido como ‘Estado Plateado’.

La victoria de Trump era tan previsible y abrumadora que, con el 1 % escrutado, los medios de comunicación la hicieron oficial apenas una hora después del cierre de los colegios de votación de Nevada, previsto para las 19, hora local.

Con dicha tasa de escrutinio, el exmandatario estadounidense registró un 97,6 % de los sufragios, mientras que Ryan Binkle, un pastor de Texas poco conocido, quedó en segundo lugar con un 2,4 %.

Entretanto, y de acuerdo con medios locales, Trump consiguió en las Islas Vírgenes el 73 % de los votos y Nikki Haley se alzó con el 26 %. Resta por saber si la ejecutiva republicana a nivel nacional decide finalmente si en estos caucus se reparten nueve o cuatro delegados.

“Acaba de llegar la noticia de que hemos ganado abrumadoramente los ‘caucus’ de las Islas Vírgenes, TODOS los Delegados (...) Acabo de llamar para dar las gracias a los participantes. Lo están celebrando y se lo están pasando en grande, ¡se lo merecen! Ha sido un gran día para su Presidente favorito, el Partido Republicano y la democracia”, expresó el exmandatario en la red Truth Social.

Los votantes de St. Croix, St. Thomas y St. John acudieron en masa para nominar a su candidato mediante votación por orden de preferencia.

“‘El clima es terrible, pero hemos tenido una gran participación”, dijo Valerie Stiles, una mujer de 71 años que trabaja en ventas minoristas. Stiles, que ha vivido 31 años en St. Croix, aseguró que muchos votantes están enojados por los bajos salarios y la alta inflación.

“Como las Islas Vírgenes, al igual que otros territorios, no pueden votar por el presidente en las elecciones generales, era importante garantizar que la voz y los votos de los electores... fueran escuchados”, dijo Gordon Ackley, presidente del Partido Republicano en el Islas Vírgenes, en un comunicado.

Ni Trump ni Haley hicieron campaña en las Islas Vírgenes, centrados en el estado de Nevada, donde la también ex gobernadora de Carolina del Sur se presentó a las primarias y acabó fracasando porque los votantes optaron por no respaldar a ninguno de los candidatos en liza.

Durante décadas, Nevada celebró caucus. Sin embargo, como esas citas solían provocar cierto caos, los legisladores estatales aprobaron en 2021 una ley que abandonaba ese modelo de votación, utilizado también en Iowa, y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un candidato.

No obstante, esa ley de 2021 tenía un vacío legal: aunque fijaba que debía haber primarias, no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría al ganador los 26 delegados de Nevada, que son quienes durante las convenciones de los partidos proclaman oficialmente al candidato tanto demócrata como republicano para las presidenciales.

Aprovechando esa laguna legal, Trump presionó al Partido Republicano de Nevada para que ignorara la ley estatal y siguiera con su tradición de repartir los delegados en los ‘caucus’, a los que se presenta también este jueves.

La victoria de Trump en los caucus de las Islas Vírgenes de EEUU se suma a la de los caucus de Iowa, a las primarias de New Hampshire y del triunfo en Nevada. (Infobae)