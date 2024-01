EE. UU.: republicanos aprueban el juicio político del ministro de Seguridad Nacional

Los republicanos aprobaron en un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos cargos de juicio político (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados.

Los cargos fueron aprobados en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes con 18 votos a favor —todos republicanos— y 14 en contra —todos demócratas—, el paso previo a que sean sometidos a votación en el pleno.

Es un cargo contra un funcionario del gabinete que no se había visto en casi 150 años. El Comité de Seguridad Nacional recomendó dos artículos de juicio político contra Mayorkas al pleno de la Cámara de Representantes, mientras los republicanos hacen suyo el enfoque de línea dura de deportación de Donald Trump, favorito para las elecciones de noviembre, en materia de inmigración.

Rara vez un miembro del gabinete se ha enfrentado a la barra de juicio político de “delitos graves y faltas menores”, y los demócratas en el panel desestimaron el proceso como un truco y una farsa que podría sentar un precedente escalofriante para otros funcionarios públicos atrapados en disputas políticas por parte de legisladores que no están de acuerdo con el enfoque del presidente.

Migración y fronteras, el tema de la campaña

El voto en el pleno podría tener lugar a partir de la próxima semana y su aprobación abriría formalmente el proceso de juicio político contra Mayorkas en un momento en el que la migración y la frontera se están convirtiendo en el tema de la campaña electoral.

Los cargos de los que los republicanos acusan a Mayorkas, también llamados artículos de 'impeachment', son "violación de la confianza pública" y "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley" al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional, el republicano Mark Green, afirmó este martes que "el remedio final para tratar directamente con el deliberado y sistemático desprecio del secretario Mayorkas por el Estado de derecho es el juicio político".

"Después de tres años de esta crisis y un año de investigaciones y procedimientos, debemos avanzar con la rendición de cuentas", agregó

El demócrata de mayor rango del comité, Bennie Thompson, respondió que el 'impeachment' contra Mayorkas "es una farsa sin fundamento" y que "los pocos republicanos razonables que quedan en la Cámara lo saben, incluso si se niegan a admitirlo". "El pueblo estadounidense merece algo mejor", dijo.

Mayorkas: "Sus acusaciones no me inquietan"

Mayorkas, por su parte, hizo pública una carta de seis páginas que remitió al presidente del comité en la que aseguró que ha aportado infinidad de información que "demuestra claramente" cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso "sin fundamento".

"Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado", afirmó.

Los republicanos tienen ahora mismo una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados. (Clarín)