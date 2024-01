Los vecinos de Cerri se manifestarán por la falta de agua

"La gente quiere agua porque es un bien indispensable", dijo el presidente de la Sociedad de Fomento de General Daniel Cerri, Hugo Fabiani.

Vecinos de la localidad realizarán una movilización hoy a las 11 en la plaza Andrés Morel para protestar frente a la delegación municipal en reclamo por la falta de agua, que según explicaron, "viene desde hace mucho tiempo".

"Si Bahía tiene sus problemas con el agua, imaginate nosotros que estamos en su cola", sostuvo Fabiani en diálogo con Panorama, por LU2.

El hombre explicó que el problema radica en que no se llevaron a cabo las obras necesarias y que, además, la población de Cerri continúa creciendo. No obstante, destacó que "el tema del agua depende del sector, ya que es solo una parte del pueblo la que no tiene".

"Acá, la principal cantidad de agua es del surgente", contó, y continuó explicando el funcionamiento del sistema que abastece a la localidad: "El agua sale a una temperatura muy elevada entonces hay que enfriarla. A eso hay que mezclarle otro tipo de agua que es la que se trae de Bahía Blanca, pero las redes no dan abasto".

El presidente de la Sociedad de Fomento cerrense comentó que "la Municipalidad se hizo cargo del problema y está ayudando, a pesar del poco tiempo que hace que está a cargo el intendente [Federico Susbielles]".

"Han colaborado con Absa y reforzado con camiones: están mandando 30 mil litros de agua por día a la cisterna y con eso tratan de abastecer. Pero el problema sigue estando", sostuvo.

"Lo que faltan son obras que llevarán su tiempo, lamentablemente —manifestó Fabiani—. Una cisterna que alivie esta zona, que abarque Los Chañares, Bordeu y Cerri, ayudaría un montón".