Qué son los Juegos Olímpicos de Gangwon y cuántos argentinos habrá

El mundo olímpico no se resume a la realización de los Juegos cada cuatro años, o luego de tres, como ocurrirá con la edición de París que dará inicio el venidero 26 de julio. Nada más alejado de la realidad.

Obviamente, el evento impulsado a fines del siglo XIX por Pierre Fredy de Coubertin es el corazón del olimpismo. No obstante, diferentes certámenes ofrecen alternativas para que la espera no sea tan larga y para dar oportunidad a otros deportistas, que por edad o especialidad, quedarían marginados.

En ese sentido, existen los Juegos Olímpicos de invierno, cuya primera edición cumple la próxima semana cien años, y sus dos versiones juveniles; es decir, para atletas de 14 a 18 años.

Los de verano se hicieron conocidos acá con la edición 2018, llevada a cabo en Buenos Aires con notable actuación bahiense.

Los de invierno, menos afines a nuestra idiosincrasia, disputarán desde este viernes a las 8 de la mañana (hora de nuestro país), cuando se lleve a cabo la ceremonia de apertura, y hasta el 1 de febrero, su cuarta edición.

Gangwon, una de las nueve provincia de Corea del Sur, sucederá a Innsbruck 2012 (Austria), Lillehammer 2016 (Noruega) y Lausana 2020 (suiza).

Esta vez habrá eventos en quince disciplinas de siete deportes: biatlón, bobsleigh (skeleton incluido), curling, hockey sobre hielo, luge, patinaje (artístico, pista corta, patinaje de velocidad) y esquí (alpino, de fondo, freestyle, combinada nórdica, salto y snowboard).

Los nuestros

Serán siete los jóvenes argentinos presentes, sobre un total de 1.900 deportistas de 81 países.

Se trata de Nicolás Quintero, Jazmín Fernández, Milla Anwandter (los tres en esquí alpino, saliendo a escena del 21 al 26 del corriente), Julio Estévez, Maira Fernández Righi, Paloma Angelino (esquí de fondo, 29 y 30, más 1 de febrero) y Santiago Magni (esquí freestyle, 25 y 27).

Arriba: Estévez, Anwandter, Fernández Righi y Fernández. Abajo: Angelino, Quintero y Magni.

Jazmín Fernández, de El Bolsón

Tiene 17 años y fue campeona argentina de eslalon gigante en la temporada de Hemisferio Sur 2023 y este último año también se consagró como la mejor atleta argentina del Circuito Copa Sudamericana en la categoría sub 18.

Nicolás Quintero, de San Martín de los Andes

El esquiador de 17 años también se destacó en la temporada de Hemisferio Sur 2023. Fue campeón argentino sub 18 de eslalon gigante y subcampeón argentino júnior en eslalon. Además, finalizó en la séptima posición en el overall del Circuito de la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el mejor atleta sub 18 de la región.

En tanto, participó en el Mundial Junior de St. Anton (Austria) 2023, donde su mejor resultado fue ubicarse en el top 30 de eslalon, siendo el cuarto mejor clasificado entre los menores de 18 años.

Milla Anwandter Szudruck, de El Hoyo

Tiene 16 años, fue campeona argentina sub 18 de eslalon en la temporada de Hemisferio Sur 2023 y finalizó en el tercer lugar de la general del Campeonato Nacional Junior Chileno de Eslalon.

Maira Fernández Righi, de Bariloche

La atleta de 17 años fue campeona argentina junior de esprint y distancia en la actual temporada de Hemisferio Sur 2023 y finalizó en el segundo lugar del Circuito de Copa Sudamericana tras haber terminado primera en la temporada 2022-2023. A lo largo de la temporada mencionada acumuló ocho podios y completada la mitad de la actual cosechó ya nueve.

Justo Estévez Pastor, de Bariloche

El esquiador de 17 años fue campeón argentino junior de esprint y distancia en la temporada Hemisferio Sur 2023 y el tercer mejor sudamericano en el Circuito mundial júnior de distancia.

Paloma Angelino Saquero, de El Bolsón

Con apenas 15 años, la esquiadora participó en esta temporada por primera vez en las competiciones internacionales de Hemisferio Sur 2023. Estuvo presente en certámenes disputados tanto en Argentina como en Chile. De tal manera, Gangwon 2024 será la primera gran cita de su vida deportiva.

Santiago Magni, de Bariloche

El atleta de 18 años participará en los eventos de slopestyle y big air en Gangwon 2024. Compitió en el Mundial Júnior de Cardrona (Nueva Zelanda) 2023 y en dos fechas del circuito Copa Europa en la temporada de Hemisferio Norte 2022-2023 en Mottolino (Italia) y Davos (Suiza).

En tanto, fue el mejor atleta junior del Circuito Sudamericano 2022 y se destacó en la Copa Sudamericana de Catedral de la temporada Hemisferio Sur 2023, donde acabó en segundo lugar en la categoría júnior y sexto en la general. Durante las últimas semanas se encontró en la República de Corea, donde participó del Dream Program 2024, un campo de deportes de invierno disponible para 130 atletas de diferentes partes del mundo. (con información del COA y del COI)