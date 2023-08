Shakira eliminó frases de su sesión con Bizarrap para evitar demandas de Gerard Piqué

El pasado enero, Shakira se unió a Bizarrap para la sesión #53 del productor argentino. La canción fue todo un éxito gracias, en gran medida, a los mensajes nada sutiles que Shakira lanzó contra su ex-esposo, Gerard Piqué. Frases como "yo solo hago música, perdón que te salpique" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" ya se hicieron parte de la cultura popular.

Y aunque la letra de esta canción creó toda una revolución en redes, lo cierto es que está lejos de lo que se pensaba crear originalmente. Kevyn Mauricio Cruz Moreno, letrista que ayudó a Shakira y a Bizarrap a crear esta pieza, brindó una entrevista para Molusco TV donde reveló que muchas frases que se tenían planeadas para la canción terminaron cortadas. Es común que una canción se reescriba varias veces en favor de seguir la melodía o para explicar mejor el mensaje, pero en este caso, los cambios se dieron para evitar problemas con el padre de los hijos de la colombiana.

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...), cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, declaró Kevyn.

A pesar de la censura que el equipo se autoimpuso, la canción fue lo suficientemente directa para entender la dedicatoria detrás de los versos de Shakira e incluso muchas personas comenzaron a dedicar esta canción a sus respectivas ex parejas.

De hecho, es difícil saber qué clase de letra tenían planeada en un principio, porque la que llegó a las plataformas de música fue lo suficientemente explícita para que Shakira hiciera una referencia a Clara Chía, la nueva novia de Piqué.

“Shakira sacó el ‘clara-mente’. (...) Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”, explica Kevyn sobre el origen de este polémico verso.

Anteriormente, el compositor brindó algunos detalles más sobre cómo es que Shakira trabajó esta canción, la cual llegó con la herida de haber terminado con Piqué después de más de 10 años juntos.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente, yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”.

Anteriormente, Shakira se pronunció sobre esta canción que terminó convirtiéndose en un himno para miles de personas en el mundo.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”.

En su momento, Shakira también aprovechó la popularidad de de la canción para reiterar su apoyo a todas las mujeres que se han enfrentado a una injusticia y que por mucho tiempo, tuvieron que quedarse calladas.

“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”. (Infobae)