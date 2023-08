La “joyita” de La Armonía recibió un llamado “Millonario”

No, no va a recibir dinero, lejos de eso por ahora. El pibe Fidel Tourn, que el pasado 10 de mayo cumplió 17 años, recibió un llamado de Edgardo Sbrissa, captador y mano derecha de Martín Demichelis en River, para realizar una prueba en el selectivo del “Millo” que componen jugadores de cuarta, quinta y Reserva que no participan en las categorías de AFA.

El picante delantero de La Armonía, hoy por hoy uno de los mejores exponentes del fútbol de la Liga del Sur, había sido citado para este domingo, pero Sbrissa, a cargo del selectivo, postergó la llegada de la joyita (se iba a hospedar en la Casa River) por razones de organización interna y reordenamiento de entrenadores.

Fidel, sin representante y fanático del equipo de Núñez, aguarda una nueva convocatoria, aunque sus padres, Fabián y Mariela Francani, solo aclaran que “por el momento es esto, no hay nada más, veremos si más adelante existe esa posibilidad de que se incorpore a River”, teniendo en cuenta que su hijo ya pasó por experiencias buenas y de las otras en Newell's, Independiente, Lanús, Banfield, Estudiantes de La Plata y Ferro.

Por el momento, en AFA se encuentra el libro de pases cerrado, por lo que Fidel, que en tres meses culmina el nivel secundario en la Escuela de Enseñanza Media Nº 3 (está en sexto año), va a tener un seguimiento por parte de los reclutadores riverplatenses.