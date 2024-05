Adriana Hernández: "En nuestra escuela dejamos los zapatos afuera y entramos con el corazón"

"Es tanto el amor y el cariño que recibimos de nuestros alumnos que se me eriza la piel. Cuando estoy mal me acerco a ellos y cambio por completo, me transformo y mi vida es otra".

Adriana Hernández siente orgullo y pasión por la escuela "Deportes y Valores" que funciona en el club Pacífico y que ella misma creó en el año 2017.

Desde entonces no para de recibir halagos y de sumar chicos en las cinco disciplinas que se dictan diariamente.

"Comenzamos con el básquetbol en otro lugar durante los dos primeros años, pero luego, gracias al apoyo y el espacio que nos brinda el club Pacífico, del cual estoy sumamente agradecida, hemos ido creciendo. Los chicos son discapacitados y tienen diferentes edades, pero todos exponen sus progresos con alegría y nos ayudan a crecer a nosotros", señaló la profesora de educación física, quien cuenta con un plantel de 25 colaboradores -entre profesores y voluntarios- que se acercan a dar una mano.

Uno de ellos es Julián Ludueña, encargado de la parte administrativa y voluntario, quien aporta su grantio de arena estando cerca de los chicos y ayudando en todo lo que puede.

También Morena Casamayor, profesora de la disciplina de iniciación deportiva y expresión corporal.

Los tres pasaron por Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"Tengo una frase de cabecera: 'En nuestra escuela dejamos los zapatos afuera y entramos con el corazón'. Así los sentimos todos y así actuamos con nuestros chicos y chicas que son una belleza de personas", resaltó Adriana.

Para comunicarse con ellos se puede ingresar a la página de Instagram: deportes.y.valores2017

La nota completa a continuación: