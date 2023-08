Noelia Pompa renunció a “Got Talent España” y vuelve al Bailando

En 2016 Noelia Pompa se fue de la Argentina para probar suerte en Europa. Se la vio brillar en varias producciones, como fue el caso de Got Talent Italia, donde volvió a demostrar su talento en la pista de baile.

Ahora, la actriz regresó al país para formar parte del Bailando 2023 (América) y explicó que extrañaba mucho a sus más cercanos: “Necesitaba un poco de mi tierra y mi familia. Me vine un tiempito y ahora decidí quedarme”.

Sobre el desafío que representa volver al reality a cargo de Marcelo Tinelli, agregó: “Mi corazón dijo que sí para volver. Ya siento la energía y la adrenalina de la pista. Además tengo un equipo superjoven, que me traen esa energía renovada. Mañana empezamos a ensayar”.

En cuanto a los proyectos que tuvo que rechazar en España, explicó: “Tenía el Got Talent España, el año pasado estuve en el de Italia, pero dije ‘me vengo para acá'. Estoy improvisando, muy contenta por el cariño de la gente, más allá de la situación heavy del país”.

“Creo que haberme alejado me hizo mirar para adentro, qué pasaba conmigo, por qué sentía un vacío y una insatisfacción. Empecé a hacer reiki, entré en un mambo energético relindo. Yo sufrí ataques de pánico, pero antes no se hablaba de la salud mental como ahora. Hoy me fui para el lado de la espiritualidad”, agregó.

Según explicó Noelia, esta nueva faceta la encuentra renovada: “Empecé a priorizarme. En este nuevo reencuentro con los medios de acá quiero escucharme a mí y ser fiel a mí misma. Estoy tranquila, bajé 100 mil cambios. Quiero disfrutar este momento y todo lo que está por venir”. (TN)