La locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci es conocida por decir siempre lo que piensa, incluso cuando no resulta políticamente correcta. Y por esa razón se volvió viral en las últimas horas, cuando protagonizó un momento de furia mientras conducía su programa radial.

“Sacame esa cortina espantosa, por dios, gracias mi amor”, dijo la presentadora al volver de una pausa. “Che, se me rompió el auricular”, descubrió y comenzó con las quejas: “Todo funciona como el ojete, todo funciona como el orto. Chicos, no lo dijimos antes pero estamos haciendo taller de radio, no lo informamos”.

Acto seguido, el equipo de producción le pasó otros auriculares que tampoco servían y no dudó en revolearlos: “Che, esta mierda… los odio, dame unos que sirva, Sí, se trabaja así”.

Después notó que uno de los invitados tenía mal colocado su micrófono y se levantó de su lugar para resolver ella misma el programa: “La concha de su madre, chicos. La puta que los parió a cada uno de ustedes. Voy a tener que dejar de hacer el taller de radio porque es todo tan complicado”.

Al día siguiente, Vernaci volvió a su programa y, lejos de disculparse, justificó su accionar: “Revolear cosas me parece algo muy bueno. Hago lo que se me canta el culo”. (NA)