Recientemente la modelo estuvo en España para ser parte de un proyecto que en meses se verá al aire en la pantalla chica. Y a su regreso, se refirió a la experiencia y a lo que vendrá. “Empezó movido el año, a esta altura ya puedo decir que es un buen año, siempre en positivo, porque si uno es positivo todo lo bueno llega en la vida, hay que tener la mente en positivo”, señaló como su leit motiv en loop.

Respecto de las propuestas para esta segunda mitad de año, se mostró enigmática: “Proyectos hay varios, cerrados ninguno. Estoy viendo varias propuestas que me dieron, analizando cuál es mejor. Pero pronto apareceré”, advirtió. Y pese a que ella misma reconoce que no está preparada en la actuación, también tiene ganas de soñar más allá de la pantalla chica.

“Yo no soy actriz, pero nunca se sabe. Quizás un productor dice ‘me encanta’, y bueno, pero nunca me llegó la propuesta. Estoy esperando alguna propuesta de cine, un drama, algo de eso. Me encanta la idea, me gustan los dramas y las películas de terror, me encantaría, lo juro. Quizás se cumple, pero bueno, uno puede soñar, ¿o no?”, reflexiona, dando a entender que su intención no es estancarse.

Con amplia experiencia en realities, desde el Bailando hasta El Hotel de los Famosos pasando por Masterchef Celebrity, es una de las posibles figuras de la próxima edición del concurso de baile que este año tendrá lugar en la pantalla de América. Aclaró que recién está comenzando a analizar la propuesta ya que recién terminó de desarmar las valijas tras volver al país luego de ser parte, junto a otros influencers, del reality "En busca del Nirvana".

“Fui a España, hice un casting y me eligieron. Estuve en un reality un mes en Nepal, acabo de venir de allá, y fue algo divino trabajar en otro país”, reveló Charlotte, que adelantó que el programa se podrá ver a principios de septiembre. “Viajamos un grupo de personas a ese país, pero no puedo decir mucho más, solo que estuve con muchos participantes y estuvo muy bueno”, detalló sobre lo vivido. Respecto de si se siente más cómoda en un reality de cocina o en uno de baile, confesó: “Las dos cosas se me dan un poco mal, pero yo hago todo. Me encanta divertirme y disfrutar la vida, que es lo más importante para mí”.

El reality "En busca del Nirvana" se emitirá en septiembre.

Charlotte afirmó que aprendió a separar las cosas: “Yo soy una persona de perfil bajo, me gusta la tele, mucho, lo disfruto, me gustan los realities, pero en la vida privada me gusta mantener mi vida tranquilita. Ya no más la quilombera de hace 10 años”.

Sin embargo, esa Charlotte que se peleaba con los jurados sigue presente en las redes sociales, y los recortes de sus exabruptos o reflexiones son moneda corriente por ejemplo en TikTok, y ante ello detalló: “Me río mucho con los recortes que hacen pero porque me los muestran. Yo no tengo TikTok porque no me sale, lo hago muy mal, pero me río mucho de mí misma”. (Infobae)