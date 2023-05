Ni ruso, ni gringo, ni polaco, Olinick es ucraniano... ¿Entendés, Carlos Mungo?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El rendimiento de Alan Olinick marcha al compás del crecimiento exponencial de Villa Mitre en el Federal A. En el último encuentro frente a Sansinena, el volante central de 22 años nacido en Monte Grande, ciudad cabecera del partido bonaerense de Esteban Echeverría, completó por primera vez los 90 minutos y fue el mejor jugador de la cancha.

“Llegamos a ese encuentro con el envión que nos había dado el triunfo ante Arsenal por Copa Argentina. Logramos imponernos en un terreno que no estaba del todo bien y frente a un rival que salió a apretarnos en todos lados”, fue la primera apreciación del 5 que se inició en Camioneros y que pasó por las menores de Banfield (quedó en libertad de acción antes de firmar contrato profesional).

“Hoy el equipo goza de buena salud, multiplicó la confianza y consiguió seguridad en cada una de las líneas. Además de ser equilibrados y de mantener la intensidad durante todo el partido, empezó a salir todo lo que planificamos en las prácticas”, indicó el “Polaco”, apodo con el que lo bautizó el DT Carlos Mungo y que él no tiene problemas en contar a que se debió.

“Seguramente se le ocurrió porque soy rubio y de ojos claros, pero lo que no sabe el entrenador es que mi apellido tiene otra ascendencia, nada que ver con Polonia”, avisó.

--Ahhh, ¿de qué origen es?

--Ucraniano. Los padres de mi abuelo Juan (ya fallecido) eran nacidos en ese país, y por lo que me comentaron, vinieron a la Argentina a principio del siglo. Más no sé, familiares en Ucrania no tengo y jamás se me dio por viajar a Europa o averiguar sobre el árbol genealógico.

--¿Cuánto te afecta que Ucrania continúe en guerra con Rusia?

--Es una cagada, lo vivo como vos o como cualquiera, siguiendo las noticias por tele. Es un tema donde no puedo formar opinión, una guerra es un conflicto de personas enfermas. Ojalá en algún momento el mundo esté en paz.

--Si te dicen “ruso”, ¿te ofendés?

--Naaa... En Camioneros me decían “Colo” y en mi familia muchos me califican como “Gringo”, debe ser por la tez blanca y el color del pelo, no lo sé. Mis padres son misioneros: mi mamá (Carmen) nació en Jardín América y mi viejo en la localidad de 2 de Mayo.

--¿Y son parecidos?

--Ponéle... (risas).

--En caso de llegar a jugar en una Selección, ¿Argentina o Ucrania?

--Argentina a muerte.

--¿La Scaloneta o la Mungoneta?

--La Scaloneta nos dio el Mundial y a la Mungoneta estamos todos subidos desde un principio, plantel, auxiliares, hinchas y dirigentes. Cuando llegué acá lo primero que me dijeron fue que Villa Mitre es un club que exige un compromiso al cien por ciento.

Al filo de la navaja

Mete suela, raspa y juega al límite. Pone cara de malo, tiene sentido de la ubicación y es el motor de un conjunto villamitrense que tracciona al ritmo de los volantes.

Se puede desempeñar de 5 de contención o puede jugar más adelantado, pero es un solado de Mungo y está dispuesto a cumplir con la misiva del orientador dentro del rectángulo de juego.

“Mungo es claro con lo que nos pide, yo trato de jugar siempre en equipo y de ser mejor cada día”, apuntaló Olinick, así con “ck” final.

--¿Qué pensás del fútbol?

--Es un deporte hermoso y pretendo llegar al máximo nivel posible. Es la primera vez que me voy de mi casa para vivir solo. Hoy pienso como un profesional y estoy enfocado en el fútbol; sé el esfuerzo que hicieron mis padres siguiéndome a todos lados, ellos me apoyaron en la búsqueda de mi sueño y sé que están siempre a pesar de la distancia.

--¿Con qué soñás?

--Con seguir triunfando, poder escalar categorías y jugar en Primera de AFA. Ojalá Villa Mitre sea el trampolín para dar ese salto que todos los días suele cruzar por mi cabeza.

--¿Estás en tu mejor momento deportivo?

--Puede ser, siempre le apunto a los momentos, porque de eso se trata el fútbol, de momentos. En Villa Mitre (en la actual temporada disputó 7 cotejos, incluido el de Copa Argentina ante Arsenal: fue titular en dos de ellos) tengo todo a disposición para ser el que quiero ser; debo seguir escuchando y aprendiendo porque uno no sabe hasta donde puede llegar.