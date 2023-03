Nicolás García, el joven que dos meses atrás fue uno de los protagonistas de un trágico choque en la peligrosa intersección de calle Charlone y la ruta nacional 3, en el que falleció su amigo Sebastián Insabraldis, fue dado de alta esta mañana después de varias semanas de estar internado, luchando por su vida

Viajando en moto, los dos habían impactado contra una camioneta, minutos antes de la medianoche del domingo 15 de enero, en ese peligroso sector, donde en los últimos tiempos se han producido muchos accidentes de tránsito.

Hoy, repuesto en parte de sus heridas -ya que debió sufrir la amputación de parte de una de sus piernas-, Nicolás tiene dos objetivos bien claros: recuperarse, y poder reunirse con la madre y la familia de Sebastián.

Junto a la traumatóloga Julieta Pirola y Ana, su mamá.

“El martes arranco con kinesiología, porque tengo que lograr recuperarme lo antes posible para poder usar la prótesis y volver a tener una vida normal. Si bien ahora estoy débil, tengo que meterle para adelante”, contó por "LU2".

“Por el momento me siento bien: estoy en mi casa, contento de haber vuelto. Fue un momento duro estar en el hospital; si bien me trataron excelentemente, es duro”, agregó.

Nicolás, quien es profesor de educación física y hasta el momento de su accidente jugaba al fútbol en la Liga del Sur, reconoció que luego de vivencias como la que le tocó (y le toca atravesar) uno termina dándose cuenta de las cosas que “no valoramos cuando estamos bien”.

“Me tocó pasar por un accidente, que no lo busqué, pero que me ocurrió y de repente empecé a valorar lo que eran el viento, el sol o ver el cielo: cosas pequeñas que hacemos automáticamente y no valoramos, como pegarse una ducha, caminar simplemente o salir a andar”, dijo.

Además, destacó el acompañamiento constante de su familia, amistades y la misma gente del Hospital Municipal, donde pasó los últimos dos meses de su vida.

“Tengo que agradecer a todos los doctores, enfermeros y asistentes del hospital, porque más allá de su profesionalismo, la parte humana fue impresionante: me han tratado como un hermano o un hijo; me han hecho sentir bien en un momento tan duro, motivándome. Hay momentos en que uno quiere largar todo, se quiere ir y se siente mal: ellos lograron sacarme adelante con ejemplo, esfuerzo y acompañamiento, sacarme adelante. Le debo la vida al Hospital Municipal y toda su gente”, aseguró.

También se mostró agradecido a los medios bahienses, que difundieron un pedido de sangre cero negativo a su nombre, y al día siguiente había 200 personas queriendo donar.

“Me dicen que fue récord: tuvieron que pedirle a algunos que volvieran a sus casas”, recordó.

El acompañamiento y el apoyo de familia y los amigos también fue destacado por Nicolás.

“Siempre estuvieron presentes, acompañándome y dándome energía; nunca me soltaron. Incluso hubo mucha gente que ni siquiera me conocía y que me mandaba buena energía, sin esperar nada a cambio”, dijo.

Por último, quiso recordar a la familia de su amigo Sebastián.

“No hay palabras para todo esto. Cuando esté mejor voy a ir a saludar a su mamá y tratar de darle un abrazo. No buscamos lo que pasó; fue una tragedia”, concluyó.