Muerte del motociclista: "Como madre, me mataron en vida"

En el reclamo de hoy, la madre de Sebastián Insabraldis, el motociclista muerto el mes pasado a raíz de una colisión en Charlone y la ruta 3, expresó el "sufrimiento" que siente y reclamó a las autoridades la inmediata instrumentación de medidas para prevenir otros posibles siniestros en el lugar.

Graciela Rodríguez se quejó por la falta de iluminación en el sector de acceso al balneario Maldonado, que ella y su familia constataron poco después del sepelio de su hijo de 26 años.

"Bahía Blanca nos pertenece a todos y a este balneario concurren muchas personas que están obligadas a cruzar (la intersección mencionada) caminando, sin la seguridad que deberían tener", consideró la entrevistada.

La informante exhortó al intendente municipal Héctor Gay a tomar cartas en el asunto para encontrar una solución.

"A ninguna familia le deseamos este dolor y sufrimiento inmensos que estamos atravesando. Como madre, me destrozaron el corazón, me mataron en vida, me sacaron un pedazo de mi ser", agregó esta mañana en el sitio de la manifestación.

Una "boca de lobo"

"Vinimos acá la misma noche en que enterramos a mi hijo y no se veía nada; era una boca de lobo. La vida de mi hijo no me la devuelve nadie y nadie me va a dar consuelo, porque él ya no está más conmigo", continuó diciendo la mujer.

"Esa noche Sebastián salió a trabajar, pero nunca regresó a mi casa".

Rodríguez además pidió por la pronta recuperación de Nicolás García (27), otro de los involucrados en el siniestro y quien viajaba como acompañante a bordo de la moto conducida por Insabraldis.

El joven está internado en el Hospital Municipal, con pronóstico reservado.