Iguacel en Bahía: "No se puede decir basta de grieta"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

"No podés resolver un problema si no aceptás que existe. Si alguien dice que la grieta es una estafa, es porque considera que se trata de una mentira. Y en este caso no es así: hay una grieta moral, hay gente que roba en el ejercicio del poder y estamos quienes decimos que eso no va. No se puede decir basta de grieta, porque está, existe".

El exministro de Cambiemos y aspirante a la Gobernación bonaerense, Javier Iguacel, se encuentra de recorrida por la Sexta Sección y a su paso por Bahía Blanca dialogó con La Nueva. Tras el lanzamiento presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, quien propuso terminar con la grieta, el actual intendente de Capitán Sarmiento se paró en otra vereda.

"En todo caso habrá que lograr un país que en algún momento no la tenga. ¿Pero hoy cómo vas a dialogar cuando querés sacar una ley y te tiran 14 toneladas de piedras en el Congreso, cuando alguien para defender sus derechos te corta una calle quitándote tu derecho a circular y no pasa nada?", dijo.

Alineado con Patricia Bullrich, Iguacel es uno de los tres dirigentes que pretende liderar la boleta provincial que acompañe a la exministra. Los otros dos son el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, y el senador bonaerense Joaquín de la Torre. A su vez, por el ala larretista se postula Diego Santilli y, en una vertiente vidalista-bullrichista, se propone Cristian Ritondo.

"¿Cómo vamos a hacer para definir candidatos? Seguramente cada candidato a presidente tendrá a su postulante en la Provincia. Santilli está con Larreta, Ritondo iría con María Eugenia Vidal si ella se decide a competir y nosotros tres, con Néstor y Joaquín, definiremos uno para acompañar a Patricia. Venimos trabajando en mecanismos internos para llegar a esa decisión, aunque de todas maneras los tres estamos elaborando un plan de campaña y de gobierno para que lo lleve adelante quién le toque", dijo el exministro de Energía de Mauricio Macri.

Ese plan, indicó, contempla reforzar las autonomías municipales. Entre otros temas, están discutiendo el otorgamiento de un mayor protagonismo a los jefes comunales en materia de seguridad, para que definan las políticas de prevención. Puntualmente, darles el manejo de la policía de calle, mientras que las investigaciones complejas permanecerían en la órbita provincial.

También analizan transferir la responsabilidad del manejo de recursos que hoy controlan los estamentos nacionales y provinciales.

"Por ejemplo, si el impuesto inmobiliario fuera municipal como en la Ciudad de Buenos Aires, habría una conexión mucho más directa entre el aporte del contribuyente y quien toma las decisiones del día a día en la ciudad. Eso baja la dependencia de la coparticipación y le confiere más recursos al gobernante que actúa de manera más cercana a quien paga. Esos modelos se utilizan en Europa y en los lugares del mundo que más han progresado", sostuvo.

Luego explicó por qué respalda la carrera presidencial de Bullrich.

"Patricia es la mejor candidata por su convicción, su visión y porque ha sido claramente una dirigente que ha mostrado coherencia a lo largo de su carrera. Enfrentó a los Moyano cuando nadie se animaba en el 2001, defendió a gendarmes cuando era ministra y algunos los querían tirar por la ventana, y planteó que en Rosario hay que actuar con las fuerzas federales y los políticamente correctos dijeron que estaba loca. Sin embargo, fijate cuál es la discusión ahora, más aún con lo que pasó hoy con Messi".

Iguacel, asimismo, se mostró de acuerdo en que haya primarias dentro de Juntos en todos los niveles, a diferencia de un grupo de intendentes del Pro que quiere evitar las PASO en los distritos donde son gobierno. "El poder tiene que estar en la gente, no en la política. Qué político puede decir 'yo me atribuyo el poder absoluto y digo quién puede y quién no'. Hay que perder el miedo a la competencia".

Finalmente, como extitular de Energía, se refirió al masivo apagón de ayer en buena parte del país.

"No hay información suficiente para saber qué pasó. Yo no creo que el problema se haya originado en un incendio de pastos. En general lo que nos pasa es el producto de casi 16 años de políticas de desinversión y de no prestarle atención a cosas que son estructurales. Nosotros recibimos el gobierno en 2015 con un nivel de importación de 7.000 millones de dólares de gas. Y nos fuimos despidiendo un barco en el puerto de Bahía que exportaba gas, generando un costo más bajo en la energía en términos reales".