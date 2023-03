Ricardo Pera: "Se equivocan si creen que me van a atemorizar"

Después del atentado que sufrió en su vivienda del barrio Patagonia, donde desconocidos dispararon seis veces contra los portones de ingreso, el titular de la Unión Tranviarios Automotor de Bahíe Blanca, Ricardo Pera, aseguró que este tipo de actitudes no lo asustan, manifestó que continuará en la conducción del gremio y remarcó que no va a realizar ningún tipo de denuncia ante las autoridades.

“Atacar al secretario general de un gremio, es atacar al gremio, y lo tomo como tal. Por ello, vamos a analizar qué intereses hemos tocado o a quiénes estamos molestando para llegar a una situación de este tipo. Pero lo vamos a hacer puertas adentro”, aclaró.

En una improvisada conferencia de prensa en la sede bahiense de la UTA, el dirigente destacó la actitud de las fuerzas de seguridad después del atentado -más allá de que algunas autoridades se habían quejado de su falta de colaboración para con la policía- y reconoció que los vecinos terminaron aportando más datos que los que él podía conocer.

“Siempre me he cuidado solo y he pasado por cosas peores que estas. Entonces, si creen que con esto van a atemorizar a Ricardo Pera, que es secretario de la UTA desde hace 33 años, se están equivocando”, manifestó.

En ese sentido, señaló que tácticas de amedrentamiento como la de ayer son “antiguas” y aseguró que en Bahía Blanca hacía 20 años que no se daban. Sin embargo, no descartó que la situación pueda tener una connotación político-gremial.

“Por mi parte, no estaba en el lugar, sino en el quincho a unos 30 metros del portón. No sabemos cuáles pueden ser los motivos, pero tal vez hayamos tocado algún interés”, explicó.

Pera dijo que la situación lo preocupa por sus vecinos, por la hora en que ocurrió y por su entorno familiar.

“La denuncia no la voy a hacer, porque salí afuera solo porque sentí el ruido de los vecinos, que llamaron al teléfono 911, y ahí me encontré con la policía y vecinos contándome qué había pasado. Algunos alcanzaron a sentir una moto”, recordó.

El dirigente gremial remarcó que se trata de una cuestión grave, aunque mostró sus dudas respecto de la posibilidad de que la Justicia pueda resolver qué pasó.

“Cuando nos parecía que estas situaciones eran de un tiempo superado, pasa una cosa de estas. No le voy a dar más importancia que la que tiene y, por supuesto, si (la policía) lo puede esclarecer, que lo esclarezcan”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de que este suceso esté conectado al chofer que había sido baleado días atrás, y que pertenece a una lista opositora (Azul), Pera consideró que “es otra cosa”.

“A nivel nacional, en nuestro gremio hay internas, pero aca no tuvimos listas opositoras. Se ganó con el 85% de los votos. Es un tema terminado, más allá de que haya conformes y disconformes”, explicó.