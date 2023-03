"Ellos no aportan nada, no quieren declarar, te dicen 'no tengo problemas con nadie...'", aseguró el comisario Gonzalo Bezos, jefe de la Policía de Bahía Blanca, sobre el nuevo incidente relacionado con la interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El ataque a tiros anoche al frente de la casa del secretario general del gremio, Ricardo Javier Pera, fue el segundo hecho en poco tiempo relacionado con esa disputa sindical, luego de la agresión a un chofer, que recibió un disparo en una mano.

Desconocidos efectuaron al menos 6 disparos contra el portón (cinco) y la puerta del frente (restante), ambos de madera, de la vivienda del gremialista, que está ubicada en Apiujuk al 600 del barrio Patagonia. Pera estaba en la vivienda pero dijo que no escuchó ni vio nada.

"No se mostró colaborativo para declarar, dijo que no tiene discrepancias con nadie y que no tenía intenciones de hacer la denuncia, aunque las actuaciones se iniciaron de oficio y después seguramente se lo citará", agregó Bezos.

Quien llamó al 911 (supuestamente un vecino) habría dicho que antes de los disparos escuchó el ruido de lo que sería una moto.

Los investigadores creen que los disparos fueron ejecutados con un revólver, porque no encontraron vainas servidas en el lugar, y están a la espera de los peritos para analizar los plomos, varios de los cuales quedaron incrustados en la madera.

Según lo que pudieron reconstruir, la interna de la UTA se originó luego de las elecciones de fines del año pasado, cuando el oficialismo conducido desde hace más de 30 años por Pera ganó con comodidad en las urnas.

"En febrero hubo un intento de organización de la oposición, en un sector de Chile al 3000, pero 3 o 4 vehículos del oficialismo habrían llegado al lugar y, de alguna manera, desalenataron ese encuentro", comentó otra fuente del caso.

Luego sucedió el ataque al chofer -opositor-, a quien un día antes se le subieron al colectivo que manejaba tres personas que lo intentaron hacer firmar una planilla de desafiliación del gremio, medida que no lograron.