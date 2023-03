Claudia Albertario y su participación en The Challenge: “No puedo creer la locura que hice”

Claudia Albertario vive en Miami hace 9 años y mientras se ocupa de la crianza de sus hijos, sigue trabajando haciendo obras teatrales en Estados Unidos. “Me entregaron la llave por el aporte a la Cultura haciendo ‘Bajo Terapia’. No hay tanta variedad como en Argentina. Es una ciudad que da para otras cosas y, sin embargo, van y se consume el buen teatro”, le dijo la actriz a Pablo Montagna en su programa "Pasa Montagna", de Radio Rivadavia AM 630.

Tal vez por su reciente separación de Jerónimo Valdivia (padre de sus dos hijos) o simplemente por querer animarse a un desafío muy grande en su carrera, Albertario no dudó cuando Telefe la convocó para formar parte de la mega producción que fue "The Challenge", con la conducción de Marley. “Fue muy loco. No puedo creer la magnitud de la locura de lo que hice. Era todo muy potente, muy grande. Era todo a nivel Hollywood. Salíamos a hacer un juego y había 7 cámaras de pie, más cámaras, un dron… Era una cosa tremenda. Me llamó Telefe después de 9 años con esta propuesta y acepté”.

A pesar de tener contrincantes muy fuertes, Claudia logró meterse entre los mejores y se ganó un pase al Mundial de "The Challenge" en Sudáfrica. La ganadora, Sol Pérez, no pudo viajar, y decidieron enviar a 4 jugadores para representar al país: el actor Benjamín Alfonso, el cocinero Rodrigo Gascón, la modelo Sofía “Jujuy” Giménez y la actriz Claudia Albertario.

“Fuimos a Sudáfrica. En la casa de Sudáfrica éramos 32. ¿Viste como hablamos en inglés? Mis hijos son bilingües y yo me fui perfeccionando un poco acá, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés. Venía con una base, pero si no lo hablás, no sabés. Acá me puse a tener conversación y digamos que lo perfeccioné. 'The Challenge' fue intenso, nos metimos en una casa. Salí y me metí con mi mamá que la internaron y me fui a Sudáfrica. Estuve un mes y medio separada de mis hijos”, recordó Albertario, que tuvo que competir contra jugadores de varios países del mundo

“Éramos unos pichones, pero quedamos muy bien posicionados. Me preparé haciendo Crossfit. Hoy en día tengo más fuerza que cuando empecé, tanto física como mental. En cuanto la cabeza te dice ‘no’, ahí perdés”, cerró. (NA)