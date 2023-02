Caso Carlaván: "El Ministerio Público Fiscal está muy limitado"

El fiscal general Juan Pablo Fernández contó esta mañana que "el Ministerio Público Fiscal está muy limitado" para actuar en casos como el del empresario Carlos Jorge Carlaván, quien ayer volvió a protagonizar un incidente de tránsito en Bahía Blanca al mando de su camioneta.

"El tema es complejo ya que no siempre los deseos van de la mano de la norma. Evidentemente se trata de una persona que no se motiva en las normas. En estas circunstancias el Ministerio Público Fiscal está muy limitado", resaltó.

En esta oportunidad, Carlaván, al mando de una camioneta Ford Ranger, chocó en la esquina de Chiclana y Undiano un semáforo y una caseta de energía que, a su vez, provocó un corte de luz generalizado en el sector.

Carlaván, ayer, recibiendo atención médica tras el choque

Con paciencia y entendiendo la bronca generalizada en la sociedad, el fiscal intentó explicar el caso y encuadrarlo en la legislación vigente.

"Esta situación que viene reiterándose en más de una oportunidad trata de una persona que conduce automotores y que por circunstancias no precisadas con exactitud produce choques y daños con frecuencia. Evidentemente se trata de una persona que no se motiva en las normas y la falta de habilitación para conducir un vehículo no lo motiva a comportarse", señaló.

"En principio lo que hay es una infracción de tránsito —continuó—. Se han pretendido ver en estas acciones una serie de delitos que en realidad no configuran esos delitos conforme a la ley. Como por ejemplo el caso de conducción temeraria, el caso de daño, el caso de desobediencia por el cual está interviniendo el doctor Romero Jardín difícilmente encuadre en ellos porque no es lo mismo no tener una licencia habilitante que desobedecer una orden directa".

El fiscal general Juan Pablo Fernández

En ese sentido, Fernández sostuvo que "si estamos frente a infracciones de tránsito, lo que corresponde es un mayor control de tránsito". "A lo mejor personalizando esta situación, poniéndole el foco, para evitar llegar tarde cuando se produjo el choque y el accidente. Con la normativa actual esta sería la solución más razonable", aconsejó.

En otro tramo de la entrevista, el letrado dijo que "para actuar de oficio tenemos que tener un delito".

"Dentro de nuestro derecho el conducir sin carnet habilitante es una infracción de tránsito y lo que corresponde allí es un control de tránsito en principio más exhaustivo. ¿Qué más se puede hacer? Habría que analizar la posibilidad de, en el punto de vista Civil, algún tipo de medida cautelar porque evidentemente esta personas con el manejo y la libre disponibilidad de sus bienes, específicamente respecto de bienes automotores, es una persona con demostrada peligrosidad", mencionó.

"Hay que trabajar en ese aspecto, pero ese aspecto es civil, no es un aspecto en el que el Ministerio Público Fiscal este puede intervenir allí. Nuestra actuación está destinada y reservada a los delitos y a los delitos de acción pública", completó.