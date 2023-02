El nuevo choque de Carlaván dejó sin luz a una parte del macrocentro

El nuevo choque protagonizado por el empresario Carlos Carlaván provocó una interrupción del servicio de energía eléctrica en el macrocentro y EDES informó que trabaja para restablecer el servicio.

"Informamos que producto de un accidente vehicular ocurrido cerca de las 11 en calle Chiclana, esquina Undiano, provocó la destrucción total de un pilar de distribución afectando el normal suministro eléctrico en el sector"; dijeron.

"Edes trabaja en estos momentos para reducir la zona afectada, la cual quedará delimitada por las calles Chiclana, Pueyrredon, Drago y Undiano. Se estima que la finalización de todos los trabajos demanden unas 8 horas", explicaron.

Según testigos del incidente trascendió que Carlaván habría sufrido una descompensación cuando conducía una camioneta Ford Ranger. la cual subió a la vereda y embistió carteles y un cesto de basura. También provocó daños en un semáforo y en la caja de energía mencionada por la prestataria.

En el lugar se hizo presente personal policial, la guardia de Defensa Civil y una ambulancia del Servicio de Emergencias Siempre.

"Entendemos que venía por Chiclana y habría sufrido una descompensación cuando perdió el control de la camioneta y chocó el semáforo entre otras cosas. Cuando llegamos no nos respondía y no quería abrir el vehículo. Luego vinieron unos empleados de la droguería y nos ayudaron para hacerlo descender. Afortunadamente no pasaba nadie por el lugar", dijo Daniel Criscelli, integrante de Defensa Civil, al servicio informativo de LU2.